Juez desestima cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione
NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Un juez federal de Nueva York desestimó el viernes los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, en un duro golpe para la fiscalía, ya que Mangione ya no se enfrenta a una posible pena de muerte si es declarado culpable.
Mangione, de 27 años, ha sido sometido a juicio en un caso de asesinato con pena de muerte acusado de asesinar a tiros a Brian Thompson, presidente ejecutivo de UnitedHealth Group, en Manhattan en 2024.
Los funcionarios públicos condenaron el espantoso asesinato, pero Mangione se convirtió en un héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los elevados costos de la atención sanitaria y las prácticas de las compañías de seguros. Se ha declarado inocente de asesinato y otros cargos en causas estatales y federales separadas. (Reportaje de Jack Queen y Ryan Patrick Jones; Editado en español por Juana Casas)