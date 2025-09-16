Juez desestima cargos de terrorismo contra hombre acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK (AP) — Un juez desestimó el martes los cargos de terrorismo contra el hombre acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, pero mantuvo los cargos de asesinato en segundo grado en su contra.

En una decisión escrita publicada mientras el acusado, Luigi Mangione, comparecía en el tribunal, el juez Gregory Carro declaró que, aunque no hay duda de que el asesinato no fue un crimen callejero ordinario, la ley de Nueva York no considera algo como terrorismo simplemente porque esté motivado por ideología.

"Si bien el acusado claramente expresaba un animus hacia UHC y la industria de la salud en general, no se deduce que su objetivo fuera 'intimidar y coaccionar a una población civil', y de hecho, no se presentó evidencia de tal objetivo", escribió Carro.

Añadió que no había suficiente evidencia de que Mangione pretendiera influir o afectar la política gubernamental mediante intimidación o coerción, otro elemento de los cargos de terrorismo, y señaló que los fiscales federales optaron por no acusar a Mangione de delitos de terrorismo, aunque el estatuto federal de terrorismo sirvió como modelo para la ley estatal.

Pero al mantener el cargo de asesinato en segundo grado, Carro dictaminó que había suficiente evidencia de que Mangione "asesinó a Brian Thompson en una ejecución premeditada y calculada".

Los abogados de Mangione no comentaron después de la audiencia.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, emitió un breve comunicado diciendo: "Respetamos la decisión del tribunal y procederemos con los nueve cargos restantes".

El juez programó audiencias previas al juicio en el caso para el 1 de diciembre, que es días antes de que Mangione deba comparecer nuevamente en el tribunal en el caso federal en su contra.

Mangione esposado y encadenado para la comparecencia en el tribunal

Fue la primera comparecencia de Mangione en el caso estatal desde febrero. Vestido con ropa de prisión beige, estaba esposado y sus tobillos encadenados mientras los policías lo escoltaban dentro y fuera de la sala del tribunal. Estuvo mayormente en silencio, solo hablando con su abogada, Karen Friedman Agnifilo. Al salir de la sala del tribunal, parecía de buen humor y levantó una ceja hacia la multitud en la galería.

El hombre de 27 años, graduado de una universidad prestigiosa, ha atraído un culto de seguidores al encarnar las frustraciones hacia las compañías aseguradoras. Los seguidores de Mangione ocuparon tres filas en la galería del tribunal. Como en su última audiencia, unas pocas docenas de seguidores, en su mayoría mujeres, asistieron a los procedimientos del martes.

Algunas estaban vestidas de verde, el color que el personaje de videojuegos de Mario Bros., Luigi, usa, como símbolo de solidaridad, y una mujer lucía una camiseta con la leyenda "FREE LUIGI".

Afuera, algunos seguidores que se reunieron al otro lado de la calle del tribunal vitorearon y aplaudieron cuando se difundió la noticia de que se habían retirado los cargos de terrorismo.

Mangione anteriormente inocente de múltiples cargos de asesinato, incluido el asesinato como un acto de terrorismo, en el asesinato ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparando a Thompson por la espalda mientras llegaba a una conferencia de inversores en el New York Hilton Midtown. La bala, según la policía, llevaba grabadas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", una frase comúnmente utilizada para describir cómo los aseguradores evitan pagar reclamaciones.

Mangione fue arrestado cinco días después, cuando desayunaba en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (unas 230 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, ha estado detenido en la misma cárcel federal de Brooklyn donde Sean "Diddy" Combs está encarcelado.

El juez rechaza el argumento de 'doble incriminación'

Los abogados de Mangione argumentaron que el caso de Nueva York y una acusación federal paralela de pena de muerte equivalían a doble incriminación, pero Carro rechazó ese argumento, diciendo que sería prematuro hacer tal determinación.

La oficina de Bragg sostuvo que no hay problemas de doble incriminación porque ninguno de los casos de Mangione ha llegado a juicio y porque las acusaciones estatales y federales involucran diferentes teorías legales.

Los abogados de Mangione indicaron que los casos en competencia han creado un "atolladero legal" que hace "legal y logísticamente imposible defenderse de ellos simultáneamente".

El cargo de asesinato en segundo grado conlleva una posible pena de 15 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Los cargos federales alegan que Mangione acosó a Thompson y no involucran acusaciones de terrorismo.

Escritos en el diario como base para los cargos de terrorismo

La secretaria de Justicia Pam Bondi anunció en abril que ordenó a los fiscales federales buscar la pena de muerte por "un acto de violencia política" y un "asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

La oficina de Bragg citó extensamente el diario manuscrito de Mangione en un documento judicial que busca mantener sus cargos de asesinato estatales.

Destacaron su deseo de matar a un ejecutivo de seguros y su elogio a Ted Kaczynski, el difunto terrorista conocido como el Unabomber.

En los escritos, según fiscales, Mangione habla de rebelarse contra "el mortal cártel de las aseguradoras que están impulsadas por la codicia" y de la necesidad de matar a un ejecutivo de la industria que sea "un bastardo codicioso que lo merezca". También citaron una confesión que dicen que escribió "A los federales", en la que escribió que "tenía que hacerse".

Las "intenciones de Mangione eran obvias por sus actos, pero sus escritos sirven para hacer explícitas esas intenciones", señalaron los fiscales en el documento de junio. Los escritos, que a veces describieron como un manifiesto, "transmiten un mensaje claro: que el asesinato de Brian Thompson debía provocar un cambio revolucionario en la industria de la salud".

En el fallo del martes, Carro señaló que el terrorismo "ha sido notoriamente difícil de definir". Criticó a los fiscales estatales por enfatizar la frase "anarquismo revolucionario" en el diario de Mangione cuando lo acusaron de intentar influir en el gobierno mediante intimidación o coerción.

"No solo esto estira el significado de una frase de dos palabras más allá de lo que puede soportar, sino que ignora otros extractos más explícitos de los escritos del acusado en los que afirma que su objetivo es difundir un 'mensaje' y 'ganar apoyo público' sobre 'todo lo que está mal con nuestro sistema de salud'", escribió el juez.

El corresponsal Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.