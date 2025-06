Juez desestima demanda millonaria de Justin Baldoni contra Blake Lively por "It Ends With Us"

Un juez desestimó el lunes la demanda que el actor y director Justin Baldoni presentó contra su coprotagonista de "It Ends With Us" ("Romper el círculo"), Blake Lively, después de que ella lo demandara el año pasado por acoso sexual y represalias.

La decisión del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, es el más reciente acontecimiento en la amarga batalla legal que rodea la oscura película romántica.

Baldoni y la productora Wayfarer Studios contrademandaron en enero por US$400 millones, acusando a Lively y a su esposo, el actor de "Deadpool" Ryan Reynolds, de difamación y extorsión.

El juez de Nueva York dictó que Baldoni no puede demandar a Lively por difamación debido a las afirmaciones que ella hizo en su demanda legal, ya que las alegaciones hechas en una demanda están exentas de reclamaciones por difamación. Liman también dictó que las afirmaciones de Baldoni de que Lively robó el control creativo de la película no contaban como extorsión, según la ley de California.

Sin embargo, el juez dijo que Baldoni podría revisar la demanda si quería presentar diferentes reclamaciones para indagar si Lively incumplió o interfirió con un contrato. Su equipo legal indicó que planeaba hacerlo.

Bryan Freedman, uno de los abogados de Baldoni, afirmó en un comunicado: "La declaración predecible de victoria de la Sra. Lively y su equipo es falsa". Dijo que las afirmaciones de Lively de que fue acosada sexualmente en el set de filmación, y luego sometida a una campaña secreta de difamación destinada a manchar su reputación, "no son más ciertas hoy que lo fueron ayer".

"It Ends With Us", una adaptación de la exitosa novela de 2016 de Colleen Hoover que comienza como un romance, pero toma un giro oscuro hacia la violencia doméstica, se estrenó en agosto, superando las expectativas de taquilla con un debut de US$50 millones.

Pero el debut de la película estuvo envuelto en rumores sobre la discordia entre Lively y Baldoni. El juez también desestimó la demanda por difamación de Baldoni contra The New York Times, que había informado sobre las acusaciones de acoso sexual de Lively. Los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, dijeron en un comunicado preparado: "La opinión de hoy es una victoria total y una completa reivindicación para Blake Lively, junto con aquellos que Justin Baldoni y las Partes de Wayfarer arrastraron a su demanda de represalia, incluidos Ryan Reynolds, (la publicista) Leslie Sloane y The New York Times". Los abogados dijeron que “esperan con ansias” la búsqueda de honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos. Un portavoz de The New York Times dijo que estaban "agradecidos con el tribunal por ver la demanda por lo que era: un intento sin mérito de sofocar un reportaje honesto". Charlie Stadtlander dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: "Nuestros periodistas salieron y cubrieron cuidadosamente y de manera justa una historia de importancia pública, y el tribunal reconoció que la ley está diseñada para proteger precisamente ese tipo de periodismo". Lively apareció en la película de 2005 "The Sisterhood of the Traveling Pants" ("Un verano en pantalones") y en la serie de televisión "Gossip Girl" de 2007 a 2012 antes de protagonizar películas como "The Town" ("Atracción Peligrosa") y "The Shallows" ("Miedo profundo"). Baldoni protagonizó la comedia televisiva "Jane the Virgin", dirigió la película de 2019 "Five Feet Apart" ("A dos metros de ti") y escribió "Man Enough", un libro que desafía las nociones tradicionales de masculinidad.