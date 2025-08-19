Juez desestima parte de la demanda sobre centro de detención migratoria “Alcatraz de los caimanes”

MIAMI (AP) — Un juez federal de Miami emitió una decisión dividida en una demanda sobre los derechos legales de los detenidos en un centro para inmigrantes, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, en los Everglades de Florida, desestimando parte de la demanda y trasladando el caso a otra jurisdicción.

El juez de distrito de Estados Unidos, Rodolfo Ruiz, emitió la decisión el lunes por la noche. En un fallo de 47 páginas, escribió que las afirmaciones de que los detenidos en el centro no tienen acceso confidencial a sus abogados o a audiencias en el tribunal de inmigración quedaron sin efecto cuando el gobierno del presidente Donald Trump designó recientemente el Centro de Procesamiento Krome North cerca de Miami como el lugar para que se tramiten sus casos.

El magistrado escuchó los argumentos de ambas partes en una vista celebrada antes el lunes en Miami. Los abogados de derechos civiles pedían una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos en el centro tengan acceso a sus abogados y puedan obtener una audiencia.

El estado y el gobierno federal habían argumentado que, aunque la pista de aterrizaje aislada donde se encuentra la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no era la jurisdicción adecuada ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que pertenece al distrito central del estado.

El juez Ruiz había insinuado durante una audiencia la semana pasada que tenía algunas dudas sobre cuál era la jurisdicción adecuada.

Los abogados estatales y del gobierno federal presentaron un argumento idéntico la semana pasada sobre la jurisdicción en una segunda reclamación en la que grupos ambientalistas y la comunidad miccosukee exigen detener la construcción y operaciones adicionales en el centro de los Everglades hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Kathleen Williams, en Miami, ordenó el 7 de agosto una pausa de 14 días en las obras adicionales en el sitio mientras los testigos declaraban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Dijo que planea emitir un fallo antes de que la orden expire más tarde esta semana. Aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de la jurisdicción.

Frisaro informó desde Fort Lauderdale, Florida, y Schneider desde Orlando, Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.