Juez dictamina que los registros del gran jurado de Jeffrey Epstein permanecerán sellados

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 20 ago (Reuters) - Un juez estadounidense rechazó el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar los registros del gran jurado que acusó al fallecido financiero Jeffrey Epstein por cargos de tráfico sexual.

La decisión del juez federal de distrito Richard Berman, con sede en Manhattan, se produce en un momento en que el presidente Donald Trump intenta calmar el descontento de su base conservadora de partidarios por el manejo del caso por parte de su gobierno.

El mandatario republicano había prometido hacer públicos los archivos relacionados con Epstein si era elegido y acusó a los demócratas de encubrir la verdad. Sin embargo, en julio, el Departamento de Justicia se negó a publicar más material de su investigación del caso y afirmó que la lista de clientes de Epstein, previamente promocionada, no existía, lo que enfureció a los partidarios de Trump.

Las pruebas vistas y escuchadas por los grandes jurados, que operan a puerta cerrada para evitar interferencias en las investigaciones penales, no pueden divulgarse sin la aprobación de un juez. En julio, Trump ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, que solicitara la aprobación judicial para la divulgación del material del gran jurado en el caso de Epstein.

El gran jurado que acusó a Epstein escuchó a un solo testigo, un agente de la Oficina Federal de Investigaciones, dijo el Departamento de Justicia en una presentación judicial en julio.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Se había declarado inocente.

Su muerte en prisión y sus amistades con personas adineradas y poderosas dieron pie a teorías conspirativas que apuntaban a que otras personas prominentes estaban implicadas en sus presuntos delitos y fue asesinado. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York determinó que se suicidó por ahorcamiento.

El 11 de agosto, otro juez de Manhattan, Paul Engelmayer, denegó una solicitud similar del Departamento de Justicia para revelar el testimonio y las pruebas del gran jurado en el caso de Ghislaine Maxwell, novia de Epstein. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser condenada en 2021 por reclutar a menores de edad para que Epstein abusara de ellas. (Editado en español por Carlos Serrano)