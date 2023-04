Juez eeuu concede a grupos antiabortistas victoria parcial sobre la píldora abortiva

7 abr (Reuters) - El viernes, un juez federal detuvo la aprobación de la píldora abortiva mifepristona por parte de los organismos reguladores federales mientras prosigue un recurso judicial, accediendo parcialmente a una petición de los grupos antiabortistas y suponiendo un nuevo revés para el derecho al aborto en Estados Unidos.

El fallo de 67 páginas del juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Amarillo (Texas), concede al Gobierno de Biden una semana para apelar la decisión, según los documentos judiciales.

No fue posible contactar inmediatamente con representantes de la Casa Blanca para que hicieran comentarios.

El fallo de Kacsmaryk es una medida cautelar que básicamente prohibiría las ventas de mifepristona mientras continúe el caso ante él. El juez, que fue nombrado juez por el expresidente Donald Trump, no se pronunció sobre el fondo de la impugnación.

La medida cautelar permanecerá en vigor hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o sea revocada en apelación.

Algunos proveedores de abortos han dicho que si la mifepristona no está disponible, cambiarían a un régimen que utiliza sólo misoprostol para un aborto con medicamentos. Sin embargo, el régimen de sólo misoprostol no es tan eficaz, y aún no está claro hasta qué punto estaría disponible.

(Reportajes de Alexia Garamfalvi y Brendan Pierson en Nueva York, y Mike Scarcella y Kanishka Singh en Washington; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters