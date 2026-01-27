Juez emite orden que impide deportar a ecuatoriano y su hijo de 5 años detenidos en Minnesota

Un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre, cuya detención, realizada la semana pasada en Minnesota, se convirtió rápidamente en otro punto de discordia en las divisiones de Estados Unidos sobre la inmigración bajo el gobierno del presidente Donald Trump

El juez estadounidense Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier deportación o traslado de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, queda suspendido mientras avanza el caso judicial

Padre e hijo se encuentran ahora en un centro de detención familiar en Dilley, Texas, cerca de San Antonio

Fueron detenidos la semana pasada fuera de su casa en Minnesota. Vecinos y autoridades escolares dicen que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “carnada” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los hechos como una “mentira absoluta”. Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada

Hasta el momento, la abogada de Ramos, Jennifer Scarborough, no ha respondido a los mensajes telefónicos o de correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional envió una respuesta donde solo reitera su versión de los hechos e insiste en que no arrestaron ni apuntaron al niño. En su declaración no se abordó la orden judicial del juez

Los agentes federales han dicho que el padre estaba en Estados Unidos ilegalmente, sin ofrecer detalles. Stephen Miller, el subjefe de Despacho de la Casa Blanca, dijo que el hombre ingresó al país en diciembre de 2024

El abogado de la familia señaló que tenía una solicitud de asilo pendiente que le permitía permanecer en el país

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa