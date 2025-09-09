Juez en Hong Kong falla a favor del reconocimiento parental de pareja lesbiana en caso histórico

HONG KONG (AP) — Un juez de Hong Kong falló el martes a favor del reconocimiento parental de un hijo de una pareja lesbiana nacido a través de fertilización in vitro recíproca en un caso histórico.

La pareja, identificada como B y R, se sometió al procedimiento médico en Sudáfrica en 2020 después de casarse en el país. Durante el tratamiento, se extrajo un óvulo de R y se fertilizó con esperma de un donante masculino anónimo para crear un embrión, que luego fue transferido al útero de B. El niño nació en Hong Kong en 2021, pero solo B fue registrada como su madre en el certificado de nacimiento.

El fallo del juez Russell Coleman sobre la demanda fue un avance para el movimiento LGBTQ+ en una ciudad que no respalda los matrimonios del mismo sexo, pero que está trabajando hacia un marco para reconocer las uniones del mismo sexo.

Coleman dijo en un fallo escrito que partes de la Ordenanza de Padres e Hijos de Hong Kong “impiden significativamente” que el niño represente su relación con R ante el mundo exterior.

Estuvo de acuerdo en que si se llega a un análisis “no se logra un equilibrio razonable entre los beneficios sociales de la medida y las incursiones en los derechos de los individuos afectados”.

“El desafío constitucional es válido”, afirmó.

Agregó que, aunque encontró una base adecuada para una directiva que aborde el asunto, se abstuvo de emitirla porque esperaba escuchar primero más argumentos sobre cuál debería ser el remedio.

No está claro cuántas parejas se beneficiarían del fallo de Coleman.

En un fallo judicial separado en 2023 relacionado con B y R, la jueza Queeny Au-Yeung dijo que, aunque R no entra dentro del esquema legal, declaró que R es una figura materna del niño “en el derecho común”. El fallo citó una opinión legal que señala que la pareja es reconocida como sus madres bajo la ley sudafricana.

En partes de Europa, fallos judiciales ya han otorgado a las parejas del mismo sexo un mejor reconocimiento legal parental en los últimos años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021 dictaminó que un niño con dos madres certificado en una nación de la UE también debe ser reconocido por los otros miembros de la UE como tal. En mayo, el Tribunal Constitucional de Italia dictaminó que dos mujeres pueden registrarse como madres de un niño en un certificado de nacimiento, aunque el país ha mantenido estrictas restricciones sobre la FIV y prohíbe la subrogación desde 2004.

Mientras tanto, los legisladores de Hong Kong tenían previsto reanudar su debate el miércoles sobre propuestas para permitir que los residentes que ya han formado uniones en el extranjero registren sus lazos en el territorio.

El proyecto de ley del gobierno surgió de una de las victorias legales en los últimos años que ampliaron los derechos para las parejas del mismo sexo. Si se aprueba, las parejas elegibles podrán asegurar derechos en asuntos médicos y post mortem.

Pero su aprobación es incierta dada la feroz oposición en la legislatura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.