Juez: Es inconstitucional deportar a no ciudadanos por protestar contra la guerra en Gaza

BOSTON (AP) — Un juez federal dictaminó el martes que los esfuerzos de la administración Trump para deportar a no ciudadanos que protestaron contra la guerra en Gaza eran inconstitucionales.

El juez de distrito William Young en Boston coincidió con varias asociaciones universitarias en que la política que describieron como deportación ideológica viola la Primera Enmienda.

“Este caso —quizás el más importante que jamás haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— presenta claramente la cuestión de si los no ciudadanos legalmente presentes aquí en Estados Unidos realmente tienen los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El Tribunal responde a esta pregunta constitucional de manera inequívoca: ‘sí, los tienen’”, escribió Young, un nominado del presidente republicano Ronald Reagan.

Un correo electrónico enviado al departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios no ha sido respondido.

El fallo se produjo después de un juicio durante el cual los abogados de las asociaciones presentaron testigos que declararon que la administración Trump había lanzado un esfuerzo coordinado contra estudiantes y académicos que habían criticado a Israel o mostrado simpatía por los palestinos.

“No desde la era de McCarthy los inmigrantes han sido el objetivo de una represión tan intensa por discurso político legal”, indicó Ramya Krishnan, abogada principal del Instituto Knight de la Primera Enmienda, al tribunal. “La política crea una nube de miedo sobre las comunidades universitarias, y contradice la Primera Enmienda”.

Los abogados de la administración Trump presentaron testigos según los cuales no había una política de deportación ideológica como los demandantes sostienen.

“No hay una política para revocar visas sobre la base de discurso protegido”, señaló Victoria Santora al tribunal. “La evidencia presentada en este juicio mostrará que los demandantes están desafiando nada más que la aplicación gubernamental de las leyes de inmigración”.

John Armstrong, el funcionario principal de la Oficina de Asuntos Consulares, testificó que las revocaciones de visas se basaban en la ley de inmigración de larga data. Armstrong reconoció que desempeñó un papel en la revocación de visas de varios activistas de alto perfil, incluidos Rumeysa Ozturk y Mahmoud Khalil, y se le mostraron memorandos que respaldaban su expulsión.

Armstrong también insistió en que las revocaciones de visas no se basaban en discurso protegido y rechazó las acusaciones de que había una política de apuntar a alguien por su ideología.

Un testigo declaró que la campaña apuntó a más de 5000 manifestantes propalestinos. De los 5000 nombres revisados, los investigadores escribieron informes sobre aproximadamente 200 que potencialmente habían violado la ley, testificó Peter Hatch de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE.

Hasta este año, dijo Hatch, no podía recordar que un estudiante manifestante fuera referido para una revocación de visa.

Entre los sujetos del informe estaba el activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia Khalil, quien fue liberado el mes pasado después de 104 días en detención de inmigración federal. Khalil se ha convertido en un símbolo de la represión de Trump sobre las protestas.

Otra fue la estudiante de la Universidad de Tufts Ozturk, quien fue liberada en mayo después de seis semanas en detención tras ser arrestada en una calle suburbana de Boston. Dijo que fue detenida ilegalmente después de un artículo de opinión que coescribió el año pasado criticando la respuesta de su escuela a la guerra en Gaza.

