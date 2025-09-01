Juez federal argentino prohíbe difusión de audios atribuidos a hermana de Milei

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 1 sep (Reuters) - Un juez federal prohibió el lunes a los medios de comunicación que difundan grabaciones de audio realizadas dentro del palacio presidencial de Argentina, presuntamente de la hermana del mandatario, Karina Milei, en momentos en que el Gobierno enfrenta acusaciones de corrupción antes de las elecciones.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, publicó en X un fallo judicial que prohíbe la distribución de los audios grabados dentro de la Casa de Gobierno a través de medios de comunicación o plataformas de redes sociales.

El Gobierno había presentado una denuncia ante la justicia federal contra una "operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral", en referencia a los comicios de medio término, según Adorni.

Las grabaciones incluían conversaciones privadas de funcionarios, entre ellos Karina Milei, quien también es Secretaria General de la Presidencia.

La orden judicial llega en momentos en que el Gobierno de Milei enfrenta acusaciones de corrupción luego de que otros audios fueron filtrados a la prensa local en agosto.

Las grabaciones prohibidas por el juez federal el lunes ya se habían difundido en un sitio web de streaming, según el diario local LA NACION. En ellas, Karina Milei se refiere a la interna dentro de su partido.

"No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos", se la escucha decir, según el periódico.

El Gobierno de Milei enfrenta un momento delicado de cara a las elecciones legislativas de octubre, que son una oportunidad de ampliar su influencia en el Congreso, donde tiene minoría.

Los comicios son precedidos por elecciones en la poderosa provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, actualmente dominada por el peronismo opositor.

En las grabaciones de audio filtradas en agosto, que desataron un escándalo político, Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad, habla de sobornos dentro del organismo y alude a Karina Milei como receptora de coimas.

Milei, quien despidió a Spagnuolo tras la publicación de las grabaciones, ha desestimado las grabaciones calificándolas de "una mentira".

Reuters no pudo corroborar las grabaciones de audio de manera independiente. (Reporte de Leila Miller; escrito en español por Walter Bianchi y Lucila Sigal; editado por Eliana Raszewski)