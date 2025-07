Juez federal de EEUU revoca norma que eliminaba deudas médicas de reportes crediticios

NUEVA YORK (AP) — Un juez federal en Texas anuló una norma que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor acordó durante el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden, la cual habría eliminado la deuda médica de los reportes de crédito.

Sean Jordan, juez de la Corte Federal de Distrito en el Distrito Este de Texas —quien fue nombrado por el presidente Donald Trump—, determinó recientemente que la norma excedía la autoridad de la CFPB (siglas en inglés de la oficina de protección del consumidor). Jordan indicó que la CFPB no está autorizada para eliminar la deuda médica de los reportes de crédito según la Ley de Informe Justo de Crédito, que protege la información recopilada por las agencias acerca de informes sobre consumidores.

Se tenía previsto que eliminar la deuda médica de los reportes de crédito de los consumidores aumentara los puntajes crediticios de millones de familias en un promedio de 20 puntos, señaló la oficina. La CFPB alega que su investigación ha demostrado que las reclamaciones de facturas de atención médica pendientes de pago son un mal indicio de la capacidad de una persona para pagar un préstamo, y a pesar de ello se utilizan a menudo para rechazar solicitudes de hipotecas.

Las tres agencias nacionales de informes de crédito —Experian, Equifax y TransUnion— anunciaron el año pasado que eliminarían las cobranzas médicas por debajo de US$500 de los reportes de crédito de los consumidores en Estados Unidos. Se calculaba que la norma de la CFPB prohibiría que todas las facturas médicas pendientes de pago aparecieran en los informes de crédito, y les prohibiría a los prestamistas usar esa información.

La CFPB estimó que la norma habría eliminado US$49.000 millones en deuda médica de los informes de crédito de 15 millones de estadounidenses. Según la agencia, uno de cada cinco estadounidenses tiene al menos una cuenta de cobro de deuda médica en sus informes de crédito, y más de la mitad de los registros de cobranza en dichos reportes son de deudas médicas. El problema afecta desproporcionadamente a las personas no blancas, según halló la CFPB: el 28% de los negros y el 22% de los hispanos en Estados Unidos tienen deuda médica, en comparación con el 17% de los blancos.

El Congreso estableció la CFPB después de la crisis financiera de 2008, con el fin de monitorear a las compañías de tarjetas de crédito, proveedores de hipotecas, cobradores de deudas y otros segmentos del sector financiero enfocados en el consumidor.

Este año, el gobierno de Trump solicitó que la agencia suspendiera casi todas sus operaciones, lo que prácticamente la dejó inoperante.