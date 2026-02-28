Juez federal extiende orden que protege a refugiados en Minnesota del arresto y la deportación

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un juez federal extendió el viernes su orden que protege del arresto y la deportación a los refugiados en Minnesota que se encuentran legalmente en Estados Unidos, asegurando que una política del gobierno del presidente Donald Trump convierte al “Sueño Americano en una pesadilla distópica”

El juez de distrito John Tunheim concedió una moción presentada por defensores de los derechos de los refugiados para convertir la orden de restricción temporal que emitió en enero en una medida cautelar más permanente mientras el caso continúa desarrollándose

La orden se aplica únicamente en Minnesota. Pero las implicaciones de una nueva política nacional sobre refugiados que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dio a conocer el 18 de febrero fueron una parte importante del debate durante la audiencia celebrada al día siguiente

“Los refugiados en Minnesota ahora pueden llevar sus vidas sin miedo a que su propio gobierno los saque de las calles y los encarcele lejos de sus seres queridos”, dijo Kimberly Grano, abogada del International Refugee Assistance Project, en declaraciones a The Associated Press

El gobierno de Trump sostiene que tiene derecho a arrestar a potencialmente decenas de miles de refugiados en todo Estados Unidos que ingresaron al país legalmente, pero que aún no cuentan con su tarjeta de residencia permanente. Un nuevo memorando de Seguridad Nacional interpreta la ley de inmigración para asegurar que los refugiados que solicitan la tarjeta de residencia permanente deben volver bajo custodia federal un año después de su admisión en Estados Unidos para poder revisar sus solicitudes

El juez, sin embargo, expresó su incredulidad en una opinión de 66 páginas

“Este tribunal no permitirá que las autoridades federales utilicen una nueva y errónea interpretación legal para aterrorizar a refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían recibidos y se les permitiría vivir en paz, lejos de la persecución de la que huyeron”, expresó Tunheim

El juez señaló que Estados Unidos prometió hace décadas a los refugiados que escapaban de la persecución que podrían construir una nueva vida luego de someterse a una rigurosa verificación de antecedentes

“Les prometimos la esperanza de que algún día podrían alcanzar el Sueño Americano”, subrayó Tunheim. “La nueva política del gobierno rompe esa promesa —sin autorización del Congreso— y plantea serias preocupaciones constitucionales. La nueva política convierte el Sueño Americano de los refugiados en una pesadilla distópica”

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no respondieron de momento a una solicitud de comentarios

El abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers indicó la semana pasada en una audiencia que el gobierno debería tener el derecho de arrestar a los refugiados un año después de ingresar a Estados Unidos, pero dio a entender que eso no ocurriría siempre

El juez señaló que un refugiado en el caso, identificado como D. Doe, fue arrestado en enero después de que le dijeron que alguien había chocado su auto estacionado

“Fue llevado de inmediato a Texas, donde fue interrogado sobre su condición de refugiado. Lo mantuvieron con ‘grilletes y esposas’ durante 16 horas. D. Doe finalmente fue liberado en las calles de Texas, y quedó a su suerte para encontrar la manera de regresar a Minnesota”, manifestó Tunheim

___

White informó desde Detroit. La periodista de The Associated Press Rebecca Boone en Boise, Idaho, contribuyó con este despacho