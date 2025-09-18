Juez le prohíbe al gobierno de Trump deportar de inmediato a niños guatemaltecos

WASHINGTON (AP) — Un juez le prohibió a la administración de Trump deportar de inmediato a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, el más reciente capítulo en una pugna judicial sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de Trump.

La decisión del juez Timothy J. Kelly se produce después del intento de la administración republicana a inicios de este mes de retirar a los niños migrantes guatemaltecos que vivían en refugios gubernamentales y hogares de acogida.

El gobierno había dicho que buscaba reunificar a los niños con padres que querían que regresaran a casa. “Pero esa explicación se desmoronó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después", escribió Kelly. “No hay evidencia ante el Tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso”.

Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos, pero esa orden iba a expirar el martes. Kelly, quien fue nombrado por Trump, otorgó una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.

Kelly rechazó el intento de los defensores de bloquear la deportación de niños de otros países adicionales, aunque dijo que cualquier intento de retirar a esos niños de manera similar probablemente sería ilegal.

También hay órdenes de restricción temporales en casos separados en Arizona e Illinois, pero esos casos son mucho más limitados en el alcance de los niños que cubren.

En una operación nocturna el 30 de agosto, la administración notificó a los refugios donde los niños migrantes que viajan solos viven inicialmente después de cruzar la frontera sur que regresarían a los niños a Guatemala y que necesitaban tener a los niños listos para partir en cuestión de horas.

Contratistas de Inmigración y Control de Aduanas recogieron a los niños guatemaltecos de los refugios y hogares de acogida y los transportaron al aeropuerto. El gobierno ha dicho en documentos judiciales que identificó a 457 niños para una posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327. Al final, 76 llegaron a abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, el 31 de agosto y estaban listos para partir hacia Guatemala en lo que el gobierno describió como una primera fase.

Defensores de la inmigración y de los niños demandaron de inmediato a la administración Trump para evitar la deportación. Los defensores argumentaron que muchos de estos niños estaban huyendo de abusos o violencia en sus países de origen y que el gobierno estaba eludiendo procedimientos legales de larga data destinados a proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.