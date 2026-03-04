Juez mexicano ordena a Ejército entregar documentos relevantes emblemático caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar - Un juzgado mexicano ordenó al Ejército entregar documentos que serían relevantes para avanzar en las investigaciones del emblemático caso de la desaparición de más de 40 estudiantes del magisterio a manos del crimen organizado y fuerzas de seguridad en 2014, en el sur del país

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México pidió a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios con información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) el año en que ocurrieron los hechos en el estado Guerrero contra los estudiantes de una escuela de magisterio en la localidad Ayotzinapa. "La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada", informó el miércoles el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, conocido como Centro Pro, representante legal de las víctimas y sus familiares

La resolución, además, establece que la información que debe entregar el Ejército, "no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa", agregó el Centro Pro

Familiares de los estudiantes desaparecidos, víctimas colaterales de la noche del 26 de septiembre, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso, han señalado al Ejército por haber ocultado información crucial para dar con el paradero de los restos de los jóvenes y avanzar en el caso

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió de inmediato a solicitudes de Reuters sobre el fallo de juez, ocurrido el 19 de febrero

Cuestionada el miércoles durante su conferencia de prensa diaria sobre el fallo del juez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "no tenía conocimiento", no obstante recalcó que a finales de marzo se reuniría con los padres. (Reporte de Lizbeth Díaz y Ana Isabel Martínez; Editado por Raúl Cortes Fernández)