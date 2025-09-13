Juez ordena a gobierno de Trump explicar cómo intenta evitar deportaciones ilegales desde Ghana

Una jueza federal dijo el sábado que parecía que el gobierno de Donald Trump estaba intentando "eludir" las órdenes judiciales que prohíben la deportación de cinco inmigrantes africanos a sus países de origen al enviarlos primero a Ghana, que se alistaba para trasladarlos a países donde podrían enfrentar tortura o muerte.

La jueza del Distrito Tanya Chutkan ordenó al gobierno que detallara el sábado por la noche cómo estaba tratando de asegurarse de que Ghana no enviara a los inmigrantes a otros lugares, lo que violaría las órdenes judiciales nacionales. Uno de los demandantes ya ha sido enviado desde Ghana a su natal Gambia, adonde un tribunal de Estados Unidos determinó que no podía ser enviado, dijo Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a Chutkan.

Elianis Pérez, del Departamento de Justicia, reconoció que le dijo a Chutkan en la corte el viernes que Ghana había prometido que eso no sucedería. Pero argumentó que Chutkan no tenía poder para controlar cómo otro país trata a los deportados. Señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hace poco este año que el gobierno federal podía seguir enviando inmigrantes a países de los que no son originarios, incluso si no habían tenido la oportunidad de expresar que temían ser víctimas de tortura.

Sin embargo, Gelernt comparó el caso con el de Kilmar Ábrego García, a quien el gobierno de Trump deportó a El Salvador a pesar de una orden judicial que lo prohibía, y luego argumentó que no podía traerlo de vuelta. Después de que múltiples tribunales ordenaron al gobierno "facilitar" su regreso, Ábrego García finalmente volvió a Estados Unidos, donde ahora enfrenta acusaciones de tráfico de personas y otro intento de Trump de deportarlo.

"Esto parece ser un plan específico para eludir estas obligaciones", señaló Chutkan, refiriéndose al envío de los inmigrantes a Ghana por parte del gobierno. "¿Qué pretende hacer el gobierno? Y por favor, no me digan que no tienen control sobre Ghana porque sé que lo tienen".

Chutkan emitió posteriormente una orden en la que dio al gobierno hasta las 21:00, hora del Este de Estados Unidos, para presentar una declaración que detalle cómo estaban tratando de asegurarse de que los otros inmigrantes no fueran enviados indebidamente a sus países de origen desde Ghana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.