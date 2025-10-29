Juez ordena arrestar a dueño de mexicano Grupo Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct - Un juez de Ciudad de México emitió esta semana una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, propietario de clubes de fútbol en Chile, España y México, por desacatar una resolución judicial, informó la empresa. En un comunicado emitido la noche del martes, la empresa informó que Martínez y el representante legal del grupo, Hipólito Cabrera, incumplieron en dos ocasiones la orden de presentarse a una audiencia derivada de un juicio mercantil que la televisora Fox Sports México inició por los derechos de transmisión de los partidos de los equipos mexicanos León y Pachuca, de los cuales el grupo es propietario.

"Los directivos fueron citados a comparecer acusados del delito de "desobediencia de particulares", basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva", dijo Grupo Pachuca.

"El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos, en forma por demás irregular, fueran vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada", agregó.

En enero de 2025, Grupo Pachuca autorizó a la plataforma TUBI transmitir los partidos del Pachuca y del León. Ante ello, Fox Sports México argumentó tener contratos vigentes de los derechos de transmisión de ambos clubes. En su comunicado del martes, Grupo Pachuca aseguró que la relación con Grupo Lauman, licenciatario de Fox Sports en México, concluyó el 26 de mayo de 2024.

Grupo Pachuca también aseveró que los nuevos contratos con plataformas para la transmisión de los juegos de sus dos clubes fueron firmados "con consentimiento expreso de Grupo Lauman".

Ni Grupo Pachuca ni Grupo Lauman estuvieron inmediatamente disponibles para comentar al respecto. Además de León y Pachuca, el grupo es propietario del club chileno Everton y tiene un porcentaje mayoritario del Real Oviedo, que milita en la primera división del fútbol español. (Reporte de Diego Oré; Editado por Lizbeth Díaz)