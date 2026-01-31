Juez ordena liberar a niño de 5 años y a su padre detenidos en redada migratoria en Minnesota

SAN ANTONIO (AP) — Un juez ordenó el sábado al gobierno federal liberar a más tardar el martes a un niño de cinco años y a su padre de un centro de detención en Texas, donde fueron llevados tras ser arrestados por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis el mes pasado.

Imágenes de Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejo y una mochila de Spiderman rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), provocaron aún más indignación sobre la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota. También generaron una protesta en el centro de detención familiar y a una visita de dos miembros demócratas del Congreso de Texas.

El juez federal de distrito Fred Biery, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, dijo en su fallo que "el caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

El mismo juez había dictaminado previamente que el niño y su padre, Adrian Conejo Arias, no podían ser expulsados de Estados Unidos, al menos por ahora.

En su orden del sábado, Biery dijo: "también es aparente la ignorancia del gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia", sugiriendo que las medidas del gobierno de Trump reflejan aquellas que el autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como quejas contra Inglaterra.

Biery también incluyó en su fallo una foto de Liam Conejo Ramos y referencias a dos líneas de la Biblia: "Jesús dijo: 'Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos'", y "Jesús lloró".

Stephen Miller, el jefe de personal de la Casa Blanca para políticas, ha dicho que hay un objetivo de 3.000 arrestos de inmigrantes al día. Es esa cifra la que el juez pareció describir como una "cuota".

Los portavoces del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios.

Vecinos y funcionarios escolares señalan que los agentes federales de inmigración en Minnesota usaron al niño de preescolar como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta". Indicó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Durante la visita del 28 de enero de los congresistas Joaquin Castro y Jasmine Crockett, el niño dormía en los brazos de su padre, quien dijo que Liam estaba frecuentemente cansado y no comía bien en el centro de detención que alberga a unas 1.100 personas, según Castro.

Las familias detenidas reportan malas condiciones como gusanos en la comida, peleas por agua limpia y mala atención médica en el centro de detención desde su reapertura el año pasado. En diciembre, un informe presentado por el ICE reconoció que retuvieron a unos 400 niños más tiempo del límite recomendado de 20 días.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.