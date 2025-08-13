Juez ordena prisión preventiva contra expresidente peruano Vizcarra por presunta corrupción

El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.

Durante una audiencia celebrada este miércoles, el magistrado Jorge Chávez envió a prisión al exmandatario de 62 años alegando "peligro procesal y de fuga", según el fallo publicado por el Poder Judicial.

Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, fue detenido inmediatamente.

Una vez pase por controles médicos, se espera que sea trasladado a una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra respondía en libertad por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de US$640.000) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua.