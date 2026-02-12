Juez otorga casa por cárcel al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco ordenó el jueves arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión, para el reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, acusado por la fiscalía por presunto lavado de dinero y obstrucción a la justicia

Zamora, destacado por sus investigaciones periodísticas en que denunció casos de corrupción, contabiliza 1.295 días en la cárcel sin recibir un juicio ni una condena en firme. El comunicador tiene tres procesos en su contra iniciados por la fiscalía

El primero por supuesto lavado de dinero por pedir a un amigo (que lo denunció) que bancarizara unos US$38.000 que, según el periodista, eran producto de una donación para El Periódico, del que era presidente y que entonces enfrentaba problemas financieros

Ese caso lo llevó a prisión desde julio de 2022. El juez a cargo de la primera causa, Jimi Bremer, sancionado por Estados Unidos por sus resoluciones judiciales, no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor

En junio de 2023, Zamora fue llevado a juicio; la fiscalía había solicitado 40 años de prisión y fue condenado a seis años. En 2024, tras la revisión del proceso, un tribunal anuló la condena —lo cual ha sido ratificado por otras instancias judiciales— y ordenó un nuevo juicio que aún no se realizó

En mayo de 2024 el nuevo tribunal que conocería la causa le otorgó la libertad a Zamora, dentro de este proceso, pero una sala de apelaciones anuló la orden de excarcelación de la que gozaba y ordenó que volviera a prisión a solicitud de la fiscalía

Zamora entonces pidió un amparo contra la decisión de la Sala y la Corte Suprema de Justicia lo benefició con un amparo provisional para que mantuviera su libertad

Sin embargo, en un segundo proceso, por obstrucción a la justicia también iniciado por la fiscalía un juez ordenó su segunda aprehensión. Posteriormente, el juez Erick García revisó su caso y ordenó su libertad en octubre de 2024. Pero en marzo de 2025 la Sala Tercera de Apelaciones revirtió la segunda libertad. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia cambió a García de juzgado y lo envió a otro departamento del país

José Zamora, hijo del periodista, explicó que hacía varios meses habían solicitado revisar las medidas de prisión en este proceso, “pero debido a retrasos maliciosos en el caso no se había logrado la audiencia” en la que el jueves se ordenó la libertad de su padre

Un tercer caso contra Zamora está en camino y tiene relación con una denuncia de la fiscal general Consuelo Porras que lo acusa de discriminación, según su hijo, por hacer un artículo de opinión sobre el trabajo de esta. Se ha programado para abril una audiencia en este caso

El periodista, de 69 años, lideró por más de 20 años el medio de comunicación El Periódico, desde el cual denunció hechos de corrupción de gobiernos como el del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024)

En diciembre, la familia del periodista Zamora pidió su liberación luego de permanecer más de tres años en prisión preventiva y denunció vicios en el proceso judicial en su contra

Los familiares de Zamora argumentan que las leyes de Guatemala e internacionales dicen que una persona no puede pasar más de dos años en prisión preventiva y que su padre lleva ya más de tres años detenido