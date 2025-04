Juez permite que proceda audiencia de resentencia para los hermanos Menendez

LOS ÁNGELES (AP) — Las audiencias de resentencia de Erik y Lyle Menendez pueden proseguir a pesar de la oposición del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, falló un juez el viernes.

Los hermanos Menendez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a las edades de 18 y 21 años después de ser declarados culpables de asesinar a sus padres, Jose y Kitty Menendez, en su casa de Beverly Hills en 1989.

El exfiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, solicitó a un juez el año pasado cambiar la sentencia de los hermanos de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a entre 50 años y cadena perpetua. Eso los haría inmediatamente elegibles para libertad condicional porque cometieron el crimen cuando tenían menos de 26 años.

Pero el sucesor de Gascón, Nathan Hochman, dio marcha atrás. Hochman presentó una moción el mes pasado para retirar la solicitud de resentencia.

La oficina de Hochman dijo que no podían apoyar la resentencia de los hermanos porque no habían admitido las mentiras contadas durante su juicio sobre por qué mataron a sus padres y no "reconocieron, aceptaron y asumieron completamente la responsabilidad" por su crimen.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles Michael Jesic dijo que los fiscales pueden hacer ese argumento durante la audiencia de resentencia.

“Todo lo que argumentó hoy es completamente válido para la audiencia de resentencia del próximo jueves”, señaló.

Los hermanos comparecieron en la corte a través de Zoom, pero no hicieron declaraciones públicas.

La defensa argumentó que actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, pero los fiscales alegaron que los hermanos mataron a sus padres por una herencia multimillonaria.

El fiscal adjunto del distrito Habib Balian dijo el viernes que el problema clave con la petición de resentencia de Gascón era que no abordaba completamente la rehabilitación y omitía elementos clave del crimen original cometido.

"¿Qué significa? Aprender de tus errores y realmente entender que estabas equivocado", expresó Balian.

Balian presentó evidencia y clips de video del testimonio de los hermanos del primer juicio para demostrar instancias donde "se atrincheraron en su búnker de engaño, mentiras y falsedades".

Afirmó que los hermanos mataron a sus padres por codicia cuando se enteraron de que serían eliminados del testamento, citando notas de un psiquiatra que, según él, mostraban que "esto no fue defensa propia".

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, calificó la presentación como un "espectáculo de circo" y dijo que no era "más que una cobertura política" como resultado de que Hochman derrotó a Gascón en la elección de fiscal del distrito.

"Han autorizado la negación del abuso sexual", dijo Geragos sobre la presentación de la fiscalía.

Geragos argumentó que el juez tenía plena autoridad para proceder con la resentencia de acuerdo con una ley de California aprobada en 2023 que permite a un tribunal revocar una sentencia e iniciar una resentencia en cualquier momento.

Geragos también objetó que Balian incluyera una foto de los padres Menendez fallecidos y ensangrentados en su presentación, lo que, según él, "retraumatizó" a los miembros de la familia y a las víctimas. La prima de los hermanos, Anamaria Baralt, y la tía Terry Baralt eran algunos de los familiares que estaban en la sala del tribunal.

La mayoría de la familia de los hermanos apoya su resentencia.

Tamara Goodall, una prima de los hermanos, presentó una queja ante el estado en la que pidió que Hochman sea removido del caso, citando su sesgo contra los hermanos y alegando que violó una ley destinada a proteger los derechos de las víctimas.

Hochman tuvo un tono "hostil, despectivo y condescendiente" en las reuniones con la familia y creó un "ambiente intimidante y de acoso", escribió Goodall.

En su respuesta a la moción del fiscal del distrito para retirar la solicitud de resentencia, los abogados de los hermanos Menendez cuestionaron si Hochman tenía razones legítimas para hacerlo o si fue influenciado por "un cambio de vientos políticos".

Los abogados señalaron que Hochman degradó a Nancy Theberge y Brock Lunsford, los dos fiscales de distrito adjuntos que presentaron la moción original de resentencia. Theberge y Lunsford han presentado demandas contra Hochman por acoso, discriminación y represalias por su trabajo en el caso de los hermanos Menendez.

"La ley requiere justicia, no vendettas personales", dijo Anamaria Baralt, prima de los hermanos Menendez, en un comunicado.

Los Menendez también han presentado una solicitud de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha ordenado a la junta de libertad condicional del estado investigar si los hermanos representarían un riesgo para el público si son liberados. La junta de libertad condicional tiene programado realizar sus audiencias finales el 13 de junio.

Los hermanos también presentaron una petición de hábeas corpus en mayo de 2023 en la que pidieron al tribunal que les conceda un nuevo juicio a la luz de nuevas pruebas presentadas. La oficina de Hochman también presentó una moción en la que se opuso a esa petición.

