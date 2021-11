Juez publica nombres de jurados del juicio a Derek Chauvin

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El juez que presidió el juicio de Derek Chauvin dio a conocer los nombres de los miembros del jurado que condenaron al expolicía de Minneapolis por el asesinato de George Floyd.

En respuesta a una solicitud de The Associated Press y otras organizaciones noticiosas para dar a conocer los nombres, el juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, también hizo públicos el lunes los nombres de dos jurados suplentes que presenciaron el juicio pero no deliberaron, así como las respuestas a los cuestionarios que se enviaron a los candidatos durante la selección del jurado.

Algunos jurados y un suplente, se habían identificado antes y hablaron con los medios de comunicación sobre el juicio. Los intentos de la AP por contactar a los jurados que no se identificaron, fueron infructuosos.

Chauvin, quien es blanco, fue condenado en abril por asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020. Fue sentenciado a 22 años y medio en prisión por arrodillarse sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y medio mientras el hombre, de raza negra, decía que no podía respirar.

En un principio, Cahill mantuvo en secreto los nombres de los miembros del jurado y ordenó que sus identidades no se hicieran públicas durante al menos 180 días después del veredicto. El juez alegó la notoriedad del caso y la preocupación por la seguridad y la privacidad de los miembros del jurado.

Los fiscales habían pedido que no se revelaran los nombres, porque al darse a conocer podrían ser acosados y complicaría el conformar un jurado para el juicio de otros tres expolicías, acusados de complicidad en la muerte de Floyd.

Sin embargo, una coalición de medios de comunicación pidió al juez que divulgara los nombres con el argumento de que el público y los medios de comunicación tenían derecho a conocer esa información, al tiempo que señalaba que no había habido amenazas conocidas contra la seguridad de los miembros del jurado.

El juez finalmente cedió y dijo que la ley presume que los nombres de los jurados y sus cuestionarios se harán públicos, a menos que haya una razón de peso para no hacerlo.