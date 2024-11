Juez que supervisa caso de injerencia electoral de Trump cancela plazos judiciales pendientes

WASHINGTON (AP) — El juez que supervisa el caso en que se acusa a Donald Trump de interferencia en las elecciones de 2020 canceló cualquier plazo judicial pendiente el viernes al tiempo que los fiscales evalúan “el curso apropiado a seguir” a la luz de su victoria presidencial.

El asesor legal especial Jack Smith acusó a Trump el año pasado de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de almacenar ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. Pero el equipo de Smith ha estado evaluando cómo cerrar los dos casos federales antes que el presidente electo asuma el cargo debido a una política de larga data del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) que estipula que los presidentes en funciones no pueden ser procesados, según una persona familiarizada con el asunto que informó a The Associated Press.

La victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris significa que, a criterio del DOJ, Trump ya no podrá enfrentar un proceso penal, ya que los presidentes gozan de inmunidad mientras ostentan el cargo.

Trump aduce que ambos casos tienen motivos políticos, y ha dicho que despedirá a Smith “en dos segundos” tras asumir el cargo.

En una presentación judicial el viernes en el caso de las elecciones de 2020, el equipo de Smith pidió cancelar cualquier plazo judicial pendiente y señaló que necesita “tiempo para evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir en consonancia con la política del Departamento de Justicia”.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan concedió rápidamente la solicitud y ordenó a los fiscales presentar documentos judiciales con su propuesta para el proceso legal a seguir en este caso antes del 2 de diciembre.

Estaba previsto que Trump fuera juzgado en marzo en Washington, donde más de 1.000 de sus simpatizantes han sido condenados por el papel que jugaron en el motín del Capitolio. Pero su caso se detuvo mientras los argumentos esgrimidos por Trump de que gozaba de inmunidad finalmente se dirimían en la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Corte Suprema en julio dictaminó que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad y le devolvió el caso a Chutkan para determinar cuáles acusaciones podían avanzar.

El caso de los documentos clasificados ha permanecido estancado desde julio cuando una jueza nombrada por Trump, Aileen Cannon, lo desestimó ya que consideraba que Smith fue nombrado ilegalmente. Smith ha impugnado la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del 11mo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, donde la solicitud de reactivar el caso está pendiente. Aunque Smith parece dispuesto a retirar el caso de los documentos contra Trump, parece probable que continúe impugnando la decisión de Cannon sobre la legalidad de su nombramiento, dado el precedente que tal decisión sentaría.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP