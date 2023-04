Juez rechaza petición de trump de retrasar juicio por demanda de denunciante de violación

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 17 abr (Reuters) - Un juez estadounidense rechazó el lunes la petición del expresidente Donald Trump de retrasar un juicio previsto para el 25 de abril sobre si difamó a la excolumnista de la revista Elle E. Jean Carroll al negar que la violó.

La semana pasada, los abogados de Trump instaron al juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan a conceder un período de "enfriamiento" de cuatro semanas hasta al menos el 23 de mayo para dar a Trump un juicio justo, citando un reciente "diluvio de cobertura mediática perjudicial" de los cargos criminales en su contra.

En una orden escrita el lunes, Kaplan dijo que el caso de Carroll es "totalmente ajeno" al proceso que se realiza en el estado de Nueva York, en el que Trump se declaró no culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación con un pago de dinero hecho a una estrella porno antes de las elecciones de 2016 a cambio de que guardara silencio.

Kaplan dijo que no había razón para suponer que sería más fácil sentar a un jurado justo e imparcial en mayo. Dijo que parte de la cobertura de los medios se basó en las propias declaraciones públicas de Trump.

"No le sienta bien al señor Trump promover la publicidad previa al juicio y luego afirmar que la cobertura que él promovió fue perjudicial para él", escribió Kaplan.

El abogado de Trump, Joseph Tacopina, declinó hacer comentarios.

La demanda de Carroll tiene su origen en su supuesto encuentro con Trump a finales de 1995 o principios de 1996 en una tienda Bergdorf Goodman de Manhattan. Ella ha dicho que Trump le pidió ayuda para comprar un regalo para otra mujer, pero luego la llevó a un vestidor, donde la agredió sexualmente.

Después de que Carroll describió el incidente en un extracto de sus memorias publicado en junio de 2019 en la revista New York, Trump dijo a un periodista que no conocía a Carroll, que "no es mi tipo" y que ella inventó la denuncia de violación para vender su libro. Repitió ampliamente su negación en octubre de 2022.

(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

