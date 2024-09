Juez retrasa sentencia de trump por pagos hasta después de las elecciones

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - Un juez de Nueva York retrasó el viernes hasta después de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre una sentencia al exmandatario Donald Trump por cargos relacionados con el pago de dinero a una estrella porno para silenciarla.

Trump, el candidato republicano a la presidencia, iba a conocer la sentencia el 18 de septiembre, menos de dos meses antes de los comicios. No obstante, pidió al juez Juan Merchán que pospusiera la fecha hasta después de las elecciones.

Merchán dijo el viernes que su intención ahora es dictar sentenciar el 26 de noviembre, a no ser que el caso sea rechazado antes.

"Este asunto es único en la historia de esta nación", escribió Merchán. "Por desgracia estamos ahora en un momento plagado de complejidades que hacen que los requisitos de una vista para dictar sentencia, en caso de que sea necesaria, sean difíciles de ejecutar".

Los abogados de Trump argumentaron en agosto que no habría tiempo suficiente antes de la sentencia para que la defensa pudiera apelar potencialmente un inminente fallo sobre la solicitud de revocar la condena por la histórica decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.

El juez tenía previsto decidir sobre esa moción el 16 de septiembre, pero el viernes indicó que ahora planear hacerlo el 12 de noviembre.

El fallo por 6 a 3 de la Suprema, relacionado con un caso penal separado que enfrenta Trump, indicó que los presidentes no pueden ser procesados penalmente por sus actos oficiales y que la evidencia de las acciones oficiales de los mandatarios no puede usarse en casos penales que involucren actos no oficiales.

El equipo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumenta que el caso involucra la conducta personal de Trump, no actos oficiales, por lo que no hay razón para revocar el veredicto. No obstante, no tomaron posición sobre la solicitud de Trump de retrasar la sentencia y dijeron en agosto que dejan en manos de Merchán la decisión sobre el asunto.

Los fiscales dijeron que un tribunal de apelaciones podría retrasar la sentencia de todos modos para darse tiempo de considerar los argumentos de Trump, una medida que, según ellos, sería "perturbadora".

El equipo de Bragg también dijo que las comparecencias de Trump ante la corte requerían una importante planificación logística y de seguridad y que existía el riesgo de que se hicieran preparativos para su sentencia y luego se cancelaran. El juicio de Trump, que duró seis semanas, trajo consigo una fuerte presencia policial en el bajo Manhattan.

En el primer juicio penal a un mandatario actual o pasado de Estados Unidos, Trump fue condenado el 30 de mayo por falsificar registros comerciales para encubrir el pago de 130.000 dólares que hizo su entonces abogado a la actriz de cine para adultos "Stormy" Daniels a cambio de su silencio antes de las elecciones de 2016, en relación a un encuentro sexual que dice haber tenido con Trump una década antes.

Trump niega el encuentro y ha prometido apelar el veredicto una vez que sea sentenciado.

(Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters