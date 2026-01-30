Juez se niega a liberar a hombre acusado de colocar bombas caseras antes de asalto a Capitolio

WASHINGTON (AP) — Un juez federal se ha negado a ordenar la liberación previa al juicio de un hombre acusado de colocar dos bombas de tubo cerca de las sedes nacionales de los partidos Demócrata y Republicano en vísperas del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021

El juez Amir Ali dictaminó el jueves que Brian J. Cole Jr. debe permanecer en la cárcel mientras espera el juicio. Ali confirmó una decisión del juez Matthew Sharbaugh, quien dictaminó el 2 de enero que no hay condiciones que puedan proteger razonablemente al público del peligro que Cole supuestamente representa

Cole, de 30 años, se declaró inocente de fabricar y colocar dos bombas fuera de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., la noche del 5 de enero de 2021

Cole, quien vivía con sus padres en Woodbridge, Virginia, ha sido diagnosticado con autismo y trastorno obsesivo-compulsivo. Sus abogados dicen que no tiene antecedentes penales

Cole ha permanecido encarcelado desde su arresto el 4 de diciembre. Las autoridades dijeron que usaron registros telefónicos y otras pruebas para identificarlo como sospechoso en un crimen que desconcertó al FBI durante más de cuatro años

Los fiscales determinaron que Cole confesó haber intentado llevar a cabo "un acto extraordinario de violencia política". Cole dijo a los investigadores que estaba descontento con cómo los líderes de ambos partidos políticos respondieron a "preguntas" sobre las elecciones presidenciales de 2020, y "algo simplemente estalló", según los fiscales

"Si bien el acusado pudo haber llegado a un punto de quiebre psicológico, sus crímenes no fueron en absoluto impulsivos", escribieron. "De hecho, las bombas de tubo del acusado, y el miedo y terror que infundieron en el público en general, fueron el producto de semanas de premeditación y planificación"

Los abogados defensores solicitaron que Cole fuera liberado y puesto en detención domiciliaria con monitoreo electrónico. Dicen que un experto de la defensa concluyó que los dispositivos encontrados no eran viables

"De hecho, no había posibilidad de muerte, lesión o destrucción ya que los dispositivos eran inofensivos", escribieron

Si es condenado por ambos cargos en su contra, Cole enfrenta hasta 10 años de prisión por un cargo y hasta 20 años de prisión por un segundo cargo que también conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa