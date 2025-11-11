Jueza aprueba mapa de Utah que crea un distrito favorable a demócratas para 2026

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Una jueza de Utah rechazó el lunes el nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso elaborado por legisladores republicanos, y adoptó una propuesta alternativa que crea un distrito con tendencia demócrata antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

Actualmente, los republicanos ocupan los cuatro escaños de la Cámara de Representantes de Utah y habían presentado un mapa destinado a protegerlos.

La jueza Dianna Gibson dictaminó justo antes de la medianoche que el nuevo mapa de la Legislatura "favorece indebidamente a los republicanos y desfavorece a los demócratas". Había ordenado a los legisladores que dibujaran un mapa que cumpliera con los estándares establecidos por los votantes para garantizar que los distritos no favorecieran deliberadamente a un partido, una práctica conocida como manipulación de distritos. Si no lo lograban, Gibson advirtió que podría considerar otros mapas presentados por los demandantes en la demanda que la llevó a anular el mapa existente de Utah.

Gibson finalmente seleccionó un mapa elaborado por los demandantes, la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético. Mantiene al condado de Salt Lake casi completamente dentro de un distrito, en lugar de dividir el centro de población fuertemente demócrata entre los cuatro distritos, como era el caso anteriormente.

El fallo de la jueza supone un revés para los republicanos en un estado donde esperaban una victoria total mientras trabajan para agregar escaños ganables en otros lugares. A nivel nacional, los demócratas necesitan ganar tres escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo año para arrebatar el control de la cámara al Partido Republicano, que intenta romper un patrón histórico de pérdida de escaños del partido del presidente en las elecciones de mitad de período.

El mapa recién aprobado da a los demócratas una oportunidad mucho más fuerte de ganar un escaño en un estado que no ha tenido un demócrata en el Congreso desde principios de 2021.

"Esto es una victoria para todos los habitantes de Utah", dijeron los demócratas de la Cámara y el Senado estatal en una declaración conjunta. "Juramos servir al pueblo de Utah, y la representación justa es la medida más verdadera de esa promesa".

En agosto, Gibson anuló el mapa congresional de Utah adoptado después del censo de 2020 porque la Legislatura había eludido los estándares contra la manipulación de distritos aprobados por los votantes.

El fallo empujó a Utah a una batalla nacional de redistribución de distritos mientras el presidente Donald Trump instaba a otros estados liderados por republicanos a emprender una redistribución de distritos a mitad de década para intentar ayudar al Partido Republicano a retener el control de la Cámara en 2026. Algunos estados demócratas están considerando nuevos mapas propios, y los votantes de California aprobaron un mapa la semana pasada que da a los demócratas la oportunidad de ganar cinco escaños más. Los republicanos todavía están por delante en la lucha por la redistribución de distritos.

La redistribución de distritos generalmente ocurre una vez por década después de un censo. No hay restricciones federales para volver a trazar distritos a mitad de década, pero algunos estados, más liderados por demócratas que por republicanos, establecen sus propias limitaciones. El fallo de Utah da un impulso inesperado a los demócratas, que tienen menos oportunidades de ganar escaños a través de la redistribución de distritos.

Si Gibson hubiera aprobado el mapa elaborado por los legisladores, los cuatro distritos seguirían inclinándose hacia los republicanos, pero dos habrían sido ligeramente competitivos para los demócratas. Su propuesta apostaba por la capacidad de los republicanos para proteger los cuatro escaños con márgenes mucho más estrechos en lugar de crear un solo distrito con tendencia izquierdista.

El fallo se produjo minutos antes de la medianoche del día que el principal funcionario electoral del estado dijo que era la última fecha posible para promulgar un nuevo mapa de circunscripciones para el congreso para que los secretarios del condado tuvieran tiempo suficiente para prepararse para las presentaciones de candidatos de cara a los comicios de mitad de legislatura en 2026.

Los republicanos han argumentado que Gibson no tiene autoridad legal para promulgar un mapa que no fue aprobado por la Legislatura. El representante estatal Matt MacPherson calificó el fallo como un "grave abuso de poder" y dijo que ha iniciado un proyecto de ley para buscar la destitución de Gibson.

Gibson dijo en su fallo que tiene la obligación de asegurar que haya un mapa legal en vigencia para la fecha límite.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.