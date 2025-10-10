Jueza bloquea el despliegue de la Guardia Nacional de EEUU en Illinois ordenado por Trump

Por Diana Novak Jones, Dietrich Knauth y Jeenah Moon

CHICAGO, 9 oct (Reuters) - Una jueza federal de Chicago bloqueó temporalmente el jueves el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional en Illinois ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cinco días después de que otro juez bloqueara un despliegue similar en Portland, en el estado de Oregón.

La jueza de distrito estadounidense April Perry dijo que permitir tropas de la Guardia en el estado solo "echaría más leña al fuego", después de escuchar más de dos horas de argumentos de los abogados del Gobierno estadounidense y del estado de Illinois, que demandó al Gobierno de Trump por el despliegue. Paralelamente, el jueves parecía probable que tres jueces de un tribunal federal de apelaciones de San Francisco fueran a anular el fallo que bloqueaba el despliegue de Trump en Portland, lo que despejaría el camino para que cientos de soldados entraran en la ciudad.

Los resultados de los dos casos podrían tener implicaciones significativas para la campaña en expansión de Trump de desplegar personal militar en las calles de las ciudades de EEUU a pesar de las objeciones de sus gobernantes demócratas.

Los abogados del Gobierno en ambos tribunales dijeron que los soldados de la Guardia eran necesarios para proteger de los manifestantes a los funcionarios y las propiedades federales. Los gobernadores demócratas de Illinois y Oregón han acusado a Trump de calificar deliberadamente las pequeñas protestas, en su mayoría pacíficas, como violentas y peligrosas para justificar los despliegues de la Guardia Nacional.

Al dictar su decisión el jueves desde el estrado, Perry dijo que tenía dificultades para dar credibilidad a las afirmaciones del Gobierno sobre la violencia durante las protestas en un centro de inmigración del barrio periférico de Broadview, Illinois, donde un pequeño grupo de manifestantes lleva semanas reuniéndose diariamente.

Citó una sentencia de otro juez de Chicago, dictada también el jueves, que limitaba temporalmente la capacidad de los agentes federales de utilizar la fuerza para dispersar a las multitudes. Manifestantes y periodistas habían presentado una demanda por separado solicitando esa orden, alegando que los agentes federales los habían lesionado en el centro de Broadview.

Perry dijo que el comportamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU ha provocado las protestas, y que desplegar soldados de la Guardia en Broadview "solo echaría más leña al fuego que los propios acusados han provocado".

Su orden permanecerá en vigor al menos hasta el 23 de octubre. Una portavoz de la Casa Blanca dijo que el Gobierno apelaría la orden.

“El presidente Trump no hará la vista gorda ante la anarquía que asola las ciudades estadounidenses y esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”, dijo la portavoz, Abigail Jackson.

En una publicación en redes sociales, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo: “Donald Trump no es un rey, y su no está por encima de la ley. Hoy, el tribunal confirmó lo que todos sabemos: no hay pruebas creíbles de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”.

“VAMOS A IR A OTRAS CIUDADES”

La Guardia Nacional forma parte del ejército y puede desplegarse en el extranjero o en el país. En Estados Unidos, la Guardia suele estar dirigida por los gobernadores y responde a sucesos como catástrofes naturales. Según la legislación estadounidense, el personal de la Guardia Nacional y de otras fuerzas armadas no está autorizado a participar en la aplicación de la ley civil.

Aunque un presidente estadounidense puede desplegar a la Guardia bajo ciertas autoridades, Trump está poniendo a prueba los límites de esos poderes enviándolos a ciudades controladas por sus oponentes políticos. El jueves, Trump volvió a insinuar que tiene la intención de ampliar su esfuerzo para desplegar militares en ciudades estadounidenses para combatir lo que él afirma que es una violencia desenfrenada. El presidente ha enviado previamente soldados a Washington D.C. y Los Ángeles. También se han desplegado en Memphis, Tennessee, con el apoyo del gobernador republicano del estado.

“Estamos en Memphis. Vamos a ir a Chicago. Vamos a ir a otras ciudades”, dijo el presidente republicano al inicio de una reunión de su gabinete.

(Información de Diana Novak Jones en Chicago, Dietrich Knauth en Nueva York y Jeenah Moon en Broadview, Illinois; información adicional de Dave Thomas y Emily Schmall en Chicago, Jonathan Allen en Nueva York, Nate Raymond en Boston y Brad Brooks en Colorado; redacción de Joseph Ax; edición de Mark Porter, David Gregorio y Chris Reese; edición en español de Jorge Ollero Castela)