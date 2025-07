Jueza da veredicto en juicio a expresidente colombiano Uribe: “La justicia no se arrodilla al poder”

BOGOTÁ (AP) — Una jueza colombiana dictaba el lunes el veredicto en el juicio contra el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que decidirá si lo declara culpable o lo absuelve de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, en un inédito fallo en el país sudamericano.

“La justicia no se arrodilla ante el poder”, afirmó la magistrada Sandra Heredia al iniciar la audiencia en un tribunal de Bogotá. “Hoy este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos”, agregó.

Uribe, de 73 años y quien se ha declarado inocente, seguía la audiencia de forma virtual mientras algunos seguidores mostraban su apoyo usando máscaras con la cara del expresidente afuera del juzgado.

El expresidente, que alega que es víctima de una persecución política, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular a testigos para que cambiaran sus versiones o declarasen que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.

El conservador Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha sido uno de los líderes más influyentes del país en las últimas dos décadas. Apadrinó a los dos presidentes que lo sucedieron en el poder y actúa como líder del partido político Centro Democrático, el principal opositor al actual presidente izquierdista Gustavo Petro.

Sin embargo, ha lidiado con un proceso judicial que tuvo su inicio en 2012, cuando el expresidente denunció al senador de izquierda Iván Cepeda señalándolo de supuestamente buscar en las cárceles testigos que lo señalaran de tener vínculos con el paramilitarismo.

La Corte cerró en 2018 la causa contra Cepeda y, en un inesperado giro, abrió una contra Uribe Vélez, sospechando que era él quien había intentado manipular a los testigos a través de terceras personas.

Por orden de la Corte, Uribe Vélez estuvo en prisión domiciliaria durante dos meses, lo que generó protestas a favor y en contra de la decisión.

El caso salió del radar de la Corte cuando Uribe Vélez renunció a su banca en el Senado y el caso pasó a manos de la Fiscalía. La fiscalía pidió cerrar el caso contra Uribe Vélez tres veces al no encontrar méritos para acusarlo, pero los jueces negaron su pretensión. El caso dio un nuevo vuelco cuando la fiscalía, administrada por una nueva fiscal general, decidió acusar formalmente a Uribe Vélez y llevarlo a un juicio que inició en febrero.

Las claves del juicio

Por ser un caso inédito en el país, la prensa local lo denominó “el juicio del siglo”, generando alta expectativa durante sus más de 60 audiencias en las que intervinieron decenas de testigos, incluido el propio

Uribe Vélez, quien se defendió asegurando que nunca intentó engañar a la justicia

. La fiscalía aseguró que Uribe Vélez, a través del abogado Diego Cadena,

intentó con sobornos cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve

, un exparamilitar condenado por secuestro extorsivo, que declaró que el grupo paramilitar al que perteneció fue creado en la década de 1990 en la hacienda Las Guacharacas, que perteneció a la familia de Uribe Vélez. La defensa de Uribe Vélez aseguró que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse de que quería retractarse de sus dichos. El exmandatario dijo que la versión de Monsalve es mentira porque no volvió a la hacienda desde 1983 luego de que su padre fue asesinado por una guerrilla. Uribe Vélez logró en su gobierno desmovilizar a los grupos paramilitares que se sometieron a una justicia especial en la que declararon sus crímenes a cambio de pocos años de cárcel. Algunos de los máximos cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos. Según la fiscalía, Cadena habría buscado en nombre de Uribe Vélez al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor,” para que declarara a su favor a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato. Durante el juicio, la fiscalía aseguró que el expresidente buscó al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente. “Queda claro que yo lo extradité (a Estados Unidos), que nunca hemos hablado”, aseguró Uribe Vélez, quien dijo que recibió informaciones de “personas serias” de su versión, por lo que le pidió a Cadena verificarla. Cadena enfrenta un juicio paralelo por soborno a testigos y fraude procesal por los mismos hechos por los que es procesado el expresidente. Durante el juicio del expresidente guardó silencio al ser llamado a declarar.