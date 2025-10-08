Jueza de Ecuador ordena libertad de cinco detenidos por ataque a caravana del presidente Noboa: abogado

BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - Una jueza de Ecuador ordenó la libertad de las cinco personas que fueron detenidas por un ataque contra una caravana que trasladaba al presidente Daniel Noboa, al considerar que su detención fue ilegal, dijo el miércoles un abogado de los acusados.

Noboa salió ileso después de que su caravana fuera atacada el martes por manifestantes en una localidad rural en la provincia andina de Cañar, a donde acudió para entregar obras de alcantarillado, en lo que el Gobierno calificó de un intento de asesinato contra el mandatario y actos de terrorismo.

"Acaban de dar la orden de libertad debido a que la detención fue ilegal, les mantuvieron incomunicados y no se les dio lectura a los derechos constitucionales y eso es ilegal", dijo Yaku Pérez, abogado defensor de uno de los detenidos, a Reuters vía telefónica.

(Reporte de Alexandra Valencia, editado por Nelson Bocanegra)