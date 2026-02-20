Jueza de EE. UU. confirma sentencia de US$243 millones contra Tesla por accidente letal

Por Jonathan Stempel

20 feb (Reuters) - Una jueza federal rechazó la solicitud de Tesla de revocar el veredicto de un jurado que le ordenó pagar US$243 millones por el accidente de 2019 de un Model S equipado con Autopilot, en el que murió una mujer de 22 años y su novio resultó gravemente herido.

En una decisión hecha pública el viernes, la jueza federal Beth Bloom, de Miami, dijo que las pruebas presentadas en el juicio "respaldaban con creces" el veredicto de agosto de 2025 y que Tesla no había planteado nuevos argumentos para anularlo.

Se espera que Tesla, dirigida por Elon Musk, recurra la sentencia. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 25 de abril de 2019 en Cayo Largo, Florida, en el que George McGee conducía su Model S 2019 por un cruce a unos 100 km/h mientras se agachaba para buscar su teléfono, que se le había caído.

McGee chocó contra el SUV de Naibel Benavides León y Dillon Angulo, que estaba estacionado al costado de la calzada y junto al cual se encontraban ambos.

El jurado consideró a Tesla responsable del accidente en un 33%. Concedió una indemnización por daños y perjuicios de 19,5 millones de dólares a la familia de Benavides y de 23,1 millones de dólares a Angulo, además de 200 millones de dólares en concepto de daños punitivos que se repartirán entre ellos. McGee había llegado previamente a un acuerdo con los demandantes.

El veredicto fue el primero de un jurado federal sobre un accidente mortal relacionado con el piloto automático.

Al solicitar la revocación, Tesla dijo que McGee era el único culpable del accidente, que su Model S no tenía defectos y que el veredicto desafiaba el sentido común.

Tesla dijo que los fabricantes de automóviles "no aseguran al mundo contra los daños causados por conductores imprudentes" y que los daños punitivos deberían ser nulos, ya que no se había demostrado "una imprudencia temeraria por la vida humana" según la legislación de Florida.

Los abogados de los demandantes tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tesla se ha enfrentado a muchas demandas similares por las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos, pero todas ellas se han resuelto o desestimado sin llegar a juicio.

Musk, la persona más rica del mundo, lleva mucho tiempo promocionando a Tesla como líder en conducción autónoma para vehículos privados y robotaxis. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York. Edición de Rod Nickel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)