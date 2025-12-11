Jueza de EE. UU. ordena puesta en libertad de salvadoreño Kilmar Abrego

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - Una jueza estadounidense ordenó el jueves la liberación inmediata de Kilmar Abrego, cuya deportación sin un debido proceso se convirtió en un punto álgido en la represión de la inmigración del presidente Donald Trump, pues dictaminó que el Gobierno estadounidense nunca obtuvo una orden formal para su expulsión de Estados Unidos. La orden de la jueza de distrito Paula Xinis significa que a Abrego se le permitirá, al menos temporalmente, regresar a su hogar en Maryland, a pesar de las repetidas declaraciones de funcionarios del Gobierno federal de que nunca más estaría libre en Estados Unidos. La decisión de la jueza de liberar a Abrego es un nuevo capítulo de una saga que comenzó en marzo, cuando Abrego fue deportado a una prisión en El Salvador y luego traído de vuelta a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos de contrabando de personas. Su caso se ha convertido en un símbolo de la agresiva represión de la inmigración del Gobierno de Trump, con funcionarios federales retratando a Abrego como un peligro para la seguridad pública y críticos acusando al Gobierno de pisotear los derechos legales en su intento de deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Abrego, de 30 años, ha estado detenido desde agosto, cuando las autoridades de inmigración lo arrestaron poco después de ser liberado de la custodia en su caso criminal.

Xinis determinó que tenía derecho a ser puesto en libertad en parte porque un juez de inmigración no había emitido una orden formal de deportación en 2019, cuando se le prohibió ser enviado a El Salvador debido a un riesgo de persecución de pandillas.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la decisión de "activismo judicial puro y duro".

"Esta orden carece de cualquier base legal válida y seguiremos luchando contra ella con uñas y dientes en los tribunales", dijo McLaughlin en un comunicado.

Un abogado de Abrego no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Andrew Goudsward. Editado en español por Javier Leira)