Jueza de EEUU declara válidos los bonos 2020 de petrolera venezolana PDVSA

NUEVA YORK, 18 sep (Reuters) - Una jueza estadounidense confirmó el jueves la validez de los bonos 2020 de la petrolera venezolana PDVSA, en un golpe para la empresa, que había argumentado que la deuda impaga no se había emitido correctamente.

Los bonos están garantizados por una participación mayoritaria en la refinería estadounidense Citgo, propiedad de PDVSA. La compañía incumplió el pago de los bonos en 2019, poniendo a la refinería en riesgo de embargo por parte de los acreedores.

El jueves, la jueza de distrito Katherine Polk Failla de Manhattan dictaminó que los bonos habían sido emitidos correctamente según la legislación venezolana. Había declarado previamente los bonos válidos en 2020, pero un tribunal de apelaciones ordenó más tarde una nueva revisión.

Por otra parte, esta semana se celebró en Delaware una audiencia para subastar acciones de la empresa matriz de Citgo a otros acreedores. La audiencia se suspendió temporalmente el jueves para permitir que el tribunal revisara la sentencia de Failla. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York y Marianna Parraga en Houston; Editado en español por Javier Leira)