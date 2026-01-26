Jueza de EEUU estudia pausar represión en Minnesota mientras Trump despacha a zar de la frontera

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) -

Una jueza de Estados Unidos sopesaba el lunes la solicitud de Minnesota para detener temporalmente la represión contra la inmigración del Gobierno de Donald Trump en el estado, tras el tiroteo mortal de un segundo ciudadano estadounidense durante el fin de semana que provocó una feroz reacción en la ciudadanía

Los abogados del estado instaron a la jueza de distrito Katherine Menéndez a suspender inmediatamente el aumento de 3.000 agentes de inmigración por parte del Gobierno, que caracterizaron como una ocupación violenta e ilegal que está poniendo en riesgo la seguridad pública

"Esta administración, señoría, no se conforma con el imperio de la ley. No se conforma con dejar que los tribunales resuelvan este asunto. En lugar de eso, pone la violencia en las calles de Minnesota para conseguir lo que quieren", dijo Brian Carter, abogado de la oficina del fiscal general del estado

Menéndez, nombrada por el presidente demócrata Joe Biden, se mostró escéptica ante el argumento del estado de que ella tenía potestad para cerrar la operación alegando que viola la soberanía del estado

"No sé cómo me está pidiendo que identifique cuándo el gobierno federal ha cruzado la línea", le dijo a Carter

El Gobierno de Trump, en una presentación judicial, ha calificado la petición del estado como un "absurdo" que convertiría la ley federal en algo secundario

Se esperaba que la audiencia durara varias horas y Menéndez podría emitir una decisión cuando concluya

La oleada de agentes ha provocado masivas protestas callejeras a temperaturas bajo cero y feroces condenas por parte de los líderes demócratas del estado. Sesenta de las mayores empresas del estado, entre ellas Target, 3M, UnitedHealth y U.S. Bancorp, pidieron el domingo una inmediata desescalada de las tensiones entre el estado y el Gobierno de Trump

REPUBLICANO ROMPE CON SU PARTIDO

Uno de los principales candidatos republicanos a gobernador, Chris Madel, abandonó su candidatura el lunes, diciendo que la represión había ido demasiado lejos y había hecho que la carrera fuera imposible de ganar para un republicano

"No puedo apoyar la venganza declarada de los republicanos del país contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría", dijo en una declaración en video

Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que enviaría al zar de seguridad fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, al estado, tras el tiroteo del sábado de un enfermero de 37 años, Alex Pretti, por agentes de inmigración durante un enfrentamiento con manifestantes en Mineápolis

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han descrito el incidente como un ataque de Pretti, diciendo que los agentes dispararon en defensa propia después de que se les acercó con una pistola

Pero un video del lugar de los hechos, verificado por Reuters, contradice esa versión. En las imágenes se ve a Pretti sujetando un teléfono -no un arma- mientras los agentes forcejean con él para tirarlo al suelo. También se ve cómo los agentes le quitan un arma de fuego que llevaba en la cintura después de reducirle, momentos antes de dispararle mortalmente. Pretti tenía licencia para portar armas

No estaba claro si la decisión de Trump de enviar a Homan al estado equivale a una escalada de la presencia del Gobierno o a dar marcha atrás. (Reporte de Susan Heavey; reporte adicional de Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)