Jueza de EEUU impide temporalmente a Trump destituir a Cook, gobernador de la Fed

9 sep (Reuters) - Una jueza federal impidió temporalmente el martes al presidente Donald Trump destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, un primer revés para la Casa Blanca en una batalla legal sin precedentes que podría poner en peligro la independencia del banco central.

El fallo preliminar de la jueza de distrito Jia Cobb en Washington, D.C., determinó que las afirmaciones del Gobierno de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo probablemente no eran motivo suficiente para su destitución.

Cook niega haber cometido delito alguno.

"El presidente Trump no ha identificado nada relacionado con la conducta o el desempeño laboral de Cook como miembro de la Junta que indique que está perjudicando a la Junta o al interés público al ejecutar sus funciones de manera infiel o ineficaz", escribió Cobb en su fallo.

Trump intentó despedir a Cook a finales de agosto, pero la Fed ha dicho que sigue en su puesto. La Fed no quiso hacer comentarios sobre la decisión.

El fallo de Cobb impide a la Fed seguir adelante con el despido de Cook mientras su demanda sigue adelante.

El caso, que probablemente acabará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar los tipos de interés sin tener en cuenta los deseos de los políticos, ampliamente considerado como crítico para la capacidad de cualquier banco central de mantener la inflación bajo control.

Trump ha exigido que el banco central estadounidense recorte los tipos de forma inmediata y agresiva, reprendiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su gestión de la política monetaria. Se espera que el banco central recorte los tipos en su reunión de política monetaria del 16 y 17 de septiembre.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato. Trump no respondió a la pregunta de un periodista sobre el fallo.

"Este fallo reconoce y reafirma la importancia de salvaguardar la independencia de la Reserva Federal de la interferencia política ilegal", dijo el abogado de Cook, Abbe Lowell, en un comunicado.

La ley que creó la Reserva Federal dice que los gobernadores solo pueden ser destituidos "por causa justificada", pero no define el término ni establece procedimientos para la destitución. Ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Fed y la ley nunca ha pasado por los tribunales.

Cobb consideró que la "mejor lectura" de la ley es que solo permite destituir a un gobernador de la Reserva Federal por mala conducta durante su mandato.

Todas las demandas por fraude hipotecario contra Cook se refieren a acciones que llevó a cabo antes de ser confirmada por el Senado de EEUU en 2022.

Trump y William Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda nombrado por el presidente, dicen que Cook describió incorrectamente tres propiedades separadas en las solicitudes de hipotecas, lo que podría haberle permitido obtener tasas de interés más bajas y créditos fiscales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha puesto en marcha una investigación penal por fraude hipotecario contra Cook y ha emitido citaciones de un gran jurado tanto de Georgia como de Michigan, según documentos vistos por Reuters y una fuente familiarizada con el asunto.

Cook demandó a Trump y a la Fed, diciendo que las acusaciones no daban a Trump la autoridad legal para destituirla y eran un pretexto para despedirla por su postura en política monetaria.

Cook, la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Fed, ha negado las acusaciones de fraude en presentaciones judiciales, diciendo que ella "nunca cometió fraude hipotecario".

Pero ella ha dicho que incluso si las acusaciones fueran ciertas, no sería motivo de destitución porque la supuesta conducta ocurrió antes de que fuera confirmada por el Senado de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump ha argumentado que el presidente tiene amplia discreción para determinar cuándo es necesario destituir a un gobernador de la Fed y que los tribunales carecen de poder para revisar esas decisiones.

(Información de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York, e Ismail Shakil. Información adicional de Andrea Shalal, Howard Schneider, Mike Scarcella y Nate Raymond; edición de Noeleen Walder, Alexia Garamfalvi, Paul Simao y Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)