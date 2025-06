Jueza de EEUU Ketanji Brown Jackson reportó US$2 millones en ingresos por su libro "Lovely One"

WASHINGTON (AP) — La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson recibió más de US$2 millones el año pasado por sus memorias "Lovely One", según su declaración financiera anual publicada el martes.

Los ingresos externos de Jackson superaron a los de sus colegas de la corte combinados, según mostraron los informes. El juez Neil Gorsuch reportó US$250.000 por el libro que publicó el año pasado, mientras que la jueza Sonia Sotomayor dijo que recibió US$134.000 en regalías y un adelanto por un nuevo libro que saldrá el próximo año.

Los informes anuales ofrecen una imagen parcial de las finanzas de los jueces, ya que no están obligados a revelar el valor de sus viviendas o, para aquellos que están casados, el salario de sus cónyuges. Sus inversiones también se informan en rangos.

Los jueces ganan un salario de US$303.600 por su trabajo en la corte, excepto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien recibe US$317.500.

"Lovely One" fue publicado por Random House en septiembre y brevemente encabezó la lista de bestsellers del New York Times. Jackson, la primera mujer negra en la corte más alta de la nación, firmó el contrato poco después de asumir su cargo en 2022 y el año pasado reportó haber recibido un adelanto de casi US$900.000. Realizó una extensa gira de conferencias para promover el libro y reportó 15 viajes pagados por todo el país el verano y otoño pasados.

Los casi US$3 millones que ha recibido hasta ahora rivalizan con el contrato que Sotomayor firmó por sus memorias, "My Beloved World", publicadas por primera vez en 2013. Sotomayor, quien también ha escrito varios libros para niños, está escribiendo uno nuevo llamado "Just Shine! How to Be a Better You" inspirado en su difunta madre, según ha informado la revista People.

El último libro de Gorsuch, "Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law", fue publicado en agosto por Harper, un sello de HarperCollins Publishers. Los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh también tienen contratos para libros.

Barrett, Kavanaugh y Gorsuch reportaron un poco más de US$30.000 cada uno por trabajos de enseñanza de una o dos semanas en facultades de derecho. Barrett y Kavanaugh enseñaron en la facultad de derecho de la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana. Cada uno tiene un hijo asistiendo a la universidad allí y Barrett formaba parte del cuerpo docente de la facultad de derecho antes de convertirse en jueza. Gorsuch enseñó en el programa de derecho de verano de la Universidad George Mason en Porto, Portugal.

Roberts reportó haber enseñado un curso de dos semanas en Galway, Irlanda, en julio. Dijo que no fue pagado hasta febrero.

Su compensación estará en el informe que se publicará dentro de un año.

El único juez cuyo informe no estaba disponible el martes es Samuel Alito, quien recibió una extensión de hasta 90 días, como lo hace la mayoría de los años.

