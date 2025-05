Jueza de EEUU libera a académico de Georgetown que fue detenido por autoridades de inmigración

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Un académico de la Universidad de Georgetown originario de la India que fue arrestado como parte de la ofensiva del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra los estudiantes universitarios extranjeros fue liberado de la detención de las autoridades de inmigración el miércoles tras el fallo de una jueza federal.

Badar Khan Suri dijo que estaba contento de haber sido liberado mientras salía de una instalación de detención federal en Alvarado, cerca de Dallas, junto a su abogado.

Khan Suri regresará a su hogar con su familia en Virginia mientras espera el resultado de su denuncia contra el gobierno federal por su arresto y detención indebidos en violación de la Primera Enmienda y otros derechos constitucionales. También enfrenta un proceso de deportación en un tribunal de inmigración de Texas.

Las autoridades de inmigración han detenido a estudiantes universitarios de todo el país —muchos de los cuales participaron en protestas en los campus sobre la guerra entre Israel y Hamás— desde los primeros días del gobierno de Trump. Khan Suri es el último en obtener su liberación, junto con Rumeysa Ozturk, una estudiante de la Universidad de Tufts originaria de Turquía, y Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia.

La jueza federal de distrito, Patricia Tolliver Giles, en Alexandria, declaró que lo liberaba porque consideraba que Khan Suri tenía reclamos constitucionales sustanciales contra el gobierno de Trump. También tuvo en cuenta las necesidades de su familia y dijo que no creía que fuera un peligro para la comunidad.

“El discurso sobre el conflicto allí y oponerse a la campaña militar de Israel es probablemente un discurso político protegido", afirmó Giles. "Y por lo tanto, probablemente estaba participando en un discurso protegido”.

“La Primera Enmienda no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos”, añadió la jueza.

Khan Suri fue arrestado por agentes enmascarados y vestidos de civil la noche del 17 de marzo afuera del complejo de apartamentos donde vivía en Arlington, Virginia. Posteriormente, fue enviado en avión a Luisiana y más tarde a un centro de detención de Texas.

El gobierno federal había dicho que su visa fue revocada debido a sus publicaciones en redes sociales y la conexión de su esposa con Gaza debido a que es palestina-estadounidense. Lo acusaron de apoyar a Hamás, que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista.

Khan Suri y su esposa, Mapheze Saleh, han sido blanco de ataques porque el padre de Saleh trabajó con el gobierno de Gaza respaldado por Hamás durante más de una década, pero antes de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, dicen los abogados de Khan Suri.

Según el gobierno estadounidense, Khan Suri tiene vínculos familiares indiscutibles con la organización terrorista, a la que “eufemísticamente se refiere como ‘el gobierno de Gaza’”. Pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha dicho que Khan Suri apenas conocía al padre, Ahmed Yousef.

Giles reconoció la necesidad que tiene el gobierno federal de priorizar la seguridad nacional, pero dijo que “cualquiera que sea la deferencia que pueda ser apropiada, las preocupaciones de seguridad nacional” no superan al poder judicial.

David Byerley, un abogado del Departamento de Justicia, había argumentado en contra de la liberación de Khan Suri. Le dijo a la jueza que el caso de la Primera Enmienda de Khan Suri está inextricablemente entrelazado con el caso de deportación en Texas, por lo que debería permanecer allí. También mencionó los costos de volver a detener a Khan Suri como una razón para no concederle la libertad bajo fianza.

Después de la audiencia en la corte, los abogados de Khan Suri declararon la victoria y criticaron al gobierno de Trump por “desaparecer” a personas por sus ideas.

“Nunca deberían haber pisoteado sus derechos de la Primera Enmienda, que nos protegen a todos independientemente de la ciudadanía, porque las ideas no son ilegales”, dijo Sophia Gregg, abogada de la ACLU. “Los estadounidenses no quieren vivir en un país donde el gobierno federal desaparece a personas cuyas opiniones no le gustan. Si pueden hacerle esto al doctor Suri, pueden hacérselo a cualquiera”.

Khan Suri, ciudadano indio, llegó a Estados Unidos en 2022 con una visa J-1, trabajando en Georgetown como académico visitante y becario postdoctoral. Él y su esposa tienen tres hijos: un niño de 9 años y gemelos de 5.

Antes de su arresto, enseñaba un curso sobre derechos humanos de mayorías y minorías en el sur de Asia, de acuerdo con los registros judiciales. Los documentos indicaban que esperaba convertirse en profesor e iniciar una carrera en el ámbito académico.

