Jueza de EEUU ordena a la Argentina entregar 51% de acciones de su petrolera YPF en juicio por expropiación

BUENOS AIRES (AP) — Una jueza estadounidense falló el lunes que la Argentina deberá transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los demandantes de un juicio contra el país sudamericano por la nacionalización de la compañía en 2012.

La jueza federal Loretta Preska, con sede en Nueva York, dio lugar a un pedido de los fondos Burford y Eton Park para que se transfieran las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) dentro de los 14 días a partir de la fecha de la orden, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

La medida judicial puede ser apelada.

En el marco de este caso, la jueza Preska ya le había ordenado a la Argentina pagar US$16.100 millones por daños e intereses, que permanecen impagos.

En 2012, el entonces gobierno de centro-izquierda de Cristina Fernández (2007-2015) expropió una participación mayoritaria en la empresa energética más grande de la Argentina, YPF.

El Congreso aprobó una ley por la que se expropiaba el 51% de las acciones de YPF al entonces accionista mayoritario, la empresa española Repsol, que recibió a fin de cuentas una compensación de unos US$5000 millones.

Sin embargo, los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park presentaron una demanda, alegando que el gobierno había violado los estatutos de la empresa al no hacer una oferta por las acciones restantes de la compañía. Luego, Petersen le vendió al fondo Burford Capital el derecho a litigar.

YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que los demandantes pudieron entablar la querella ante un tribunal estadounidense.

El fallo es un duro golpe contra el gobierno de Javier Milei teniendo en cuenta que YPF es propietaria de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no convencional del mundo en Vaca Muerta, situada en la Patagonia argentina. El yacimiento es una de las grandes apuestas del mandatario para atraer inversiones que ayuden al país sudamericano a compensar su déficit de reservas internacionales.

En mayo, el yacimiento registró la mayor producción de su historia con 448.000 barriles por día, 22,5% más que el mismo mes de 2024, según datos oficiales.

YPF declinó comentar sobre el fallo.