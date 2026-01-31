Jueza de EEUU rechaza detener suspensión de campaña contra la inmigración de Trump en Minnesota

31 ene (Reuters) - Una jueza federal de Minnesota se negó el sábado a ordenar la suspensión de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, en una demanda presentada por funcionarios estatales que acusan a los agentes federales de abusos generalizados de los derechos civiles.

La jueza federal Catalina Menéndez, de Mineápolis, dijo que la Fiscalía General de Minnesota había demostrado claramente que las tácticas de los agentes de inmigración estaban teniendo “consecuencias profundas e incluso desgarradoras para el estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas y los habitantes de Minnesota”.

Sin embargo, señaló que un tribunal federal de apelaciones había anulado recientemente una orden judicial mucho más restrictiva que limitaba las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minnesota.

“Si esa orden judicial fue demasiado lejos, entonces la que nos ocupa aquí —detener toda la operación— sin duda lo haría”, escribió Menéndez, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden.

La demanda pretendía bloquear o frenar una operación del Departamento de Seguridad Nacional que envió a miles de agentes de inmigración a Minneapolis-St. Paul, lo que provocó semanas de protestas y condujo al asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó en una publicación en X la sentencia como una victoria “ENORME” para el Departamento de Justicia. “Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump haga cumplir la ley federal en Minnesota”, señaló.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acusó a los agentes federales de discriminación racial, detención ilegal de residentes legales durante horas y de avivar el miedo con tácticas de mano dura.

Ellison también acusó al Gobierno de Trump de atacar a Minnesota por su inclinación política demócrata.

