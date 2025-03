Jueza de eeuu rechaza petición de musk de frenar cambio de openai a organización con fines de lucro

Por Gnaneshwar Rajan, Mike Scarcella y Aditya Soni

5 mar (Reuters) - Una jueza estadounidense negó la solicitud del multimillonario Elon Musk de una medida cautelar para detener la transición de OpenAI a un modelo con ánimo de lucro, pero accedió a un juicio rápido en el otoño boreal de este año, el último giro en la lucha legal de alto riesgo.

Musk no tiene "la alta carga requerida para una orden judicial preliminar" para bloquear la conversión de OpenAI, dijo el martes la juez de distrito de Estados Unidos Yvonne González Rogers en Oakland, California.

Pero Rogers escribió en la orden que quería resolver la demanda rápidamente dado "el interés público en juego y el potencial de daño si se produce una conversión contraria a la ley".

Musk y OpenAI, que él cofundó como una organización sin fines de lucro en 2015 pero dejó antes de que despegara, han estado envueltos en una batalla legal de un año. El CEO de Tesla y la red social X acusa a OpenAI de desviarse de su misión fundacional: desarrollar inteligencia artificial para el bien de la humanidad, no para el beneficio corporativo.

OpenAI y su presidente ejecutivo, Sam Altman, han negado las acusaciones. Lo que está en juego en la demanda es la transición del desarrollador de ChatGPT a un modelo con ánimo de lucro, que la empresa emergente considera crucial para conseguir más capital y competir bien en la costosa carrera de la IA.

OpenAI acogió con satisfacción la decisión de la jueza el martes, diciendo que la demanda de Musk, que lanzó la empresa emergente rival xAI en 2023, "siempre ha tenido que ver con la competencia". El principal patrocinador de OpenAI, Microsoft , no respondió a una petición de comentarios.

Marc Toberoff, abogado de Musk, dijo que estaban satisfechos de que la jueza "ofreciera un juicio acelerado sobre las principales demandas que impulsan este caso".

"Esperamos que un jurado confirme que Altman aceptó las contribuciones benéficas de Musk sabiendo perfectamente que debían utilizarse en beneficio del público y no para su propio enriquecimiento", dijo Toberoff.

La sentencia llega semanas después de que Altman rechazó una oferta pública de adquisición no solicitada de 97.400 millones de dólares de un consorcio liderado por Musk con un "no, gracias". Altman, que ha dicho que OpenAI no está en venta, alega que Musk ha estado tratando de frenar a un competidor.

SoftBank Group está en conversaciones para liderar una ronda de financiación de hasta 40.000 millones de dólares en OpenAI con una valoración de 300.000 millones de dólares, informó Reuters en enero. Eso eclipsaría la valoración de 75.000 millones de dólares que xAI ha discutido en una reciente recaudación de fondos, según los informes. (Reporte adicional de Angela Christy; Editado en Español por Ricardo Figueroa)