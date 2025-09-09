Jueza de Michigan desestima cargos contra republicanos acusados de fraude electoral

LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — Una jueza de Michigan desestimó el martes los cargos penales contra un grupo de personas acusadas de intentar certificar falsamente al presidente Donald Trump como el ganador de las elecciones de 2020 en ese estado clave, un duro golpe para los fiscales, ya que otros casos similares en cuatro estados se han visto empañados por contratiempos.

La jueza del Tribunal de Distrito Kristen D. Simmons dijo en una audiencia judicial que los 15 republicanos acusados no irán a juicio. El caso ha estado en los tribunales desde que la fiscal general demócrata de Michigan, Dana Nessel, anunció los cargos hace más de dos años.

Simmons afirmó que no vio ninguna intención de cometer fraude en las acciones de los acusados. Ya fueran “correctas, incorrectas o indiferentes”, ellos “creían seriamente” que había problemas con la elección, dijo la jueza.

“Creo que estaban ejerciendo su derecho constitucional a buscar reparación”, expresó Simmons.

Cada integrante del grupo, que incluía a varios miembros destacados del Partido Republicano en Michigan, enfrentaba ocho cargos de falsificación y conspiración para cometer fraude electoral. Los cargos más serios conllevaban una pena máxima de 14 años de prisión.

Simpatizantes, amigos y familiares abarrotaron el pasillo fuera de la sala del tribunal y aplaudieron cuando la jueza dijo que los casos serían desestimados. Los acusados que salían de la sala del tribunal lloraban y abrazaban a amigos y familiares. Una mujer lloró mientras abrazaba a otra y decía: “Lo hicimos”.

Los investigadores dijeron que el grupo se reunió en la sede del Partido Republicano de Michigan en diciembre de 2020 y firmó un documento que afirmaba falsamente que eran los “electores debidamente elegidos y calificados” del estado. El presidente Joe Biden ganó Michigan por casi 155.000 votos, un resultado confirmado por una investigación del Senado estatal encabezada por republicanos en 2021.

Los electores son parte del Colegio Electoral de 538 miembros que elige oficialmente al presidente de Estados Unidos. En 48 estados, los electores votan por el candidato que ganó el voto popular. En Nebraska y Maine, los votos de los electores se otorgan según los resultados del distrito parlamentario y del estado.

A un hombre acusado en el caso de Michigan se le retiraron los cargos en su contra cuando acordó cooperar con la oficina de la fiscal general del estado en octubre de 2023. Los otros 15 acusados se declararon inocentes y han sostenido que sus acciones no fueron ilegales.

La jueza Simmons tardó casi un año en decidir si había pruebas suficientes para llevar los casos a juicio tras una serie de largas audiencias preliminares.

Los fiscales de Nevada, Georgia, Wisconsin y Arizona también han presentado cargos penales relacionados con el complot de electores falsos.

Ninguno de los casos ha llegado a la etapa de juicio y muchos se han visto obstaculizados por retrasos procesales y de apelación.

En Nevada, el fiscal general del estado reactivó un caso contra un grupo de presuntos electores falsos el año pasado, mientras que un juez de Arizona ordenó que un caso similar fuera devuelto a un jurado investigador en mayo. En Wisconsin, el mes pasado, un juez se negó a desestimar los cargos de delito grave contra tres aliados de Trump relacionados con un plan para emitir falsamente votos electorales a favor del actual mandatario, a pesar de que Biden ganó el estado en 2020.

La acusación en Georgia está esencialmente en espera mientras la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, en Atlanta, quien presentó los cargos contra el presidente Trump y otras personas, apela su remoción del caso. Técnicamente, Trump sigue siendo un acusado en el caso, pero como presidente en funciones, es muy poco probable que cualquier enjuiciamiento en su contra pueda proceder mientras esté en el cargo.

El esfuerzo por asegurar electores falsos fue un elemento central de la acusación federal contra Trump que fue abandonada a principios de este año poco antes de que asumiera el cargo para su segundo mandato.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.