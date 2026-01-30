Jueza desestima cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione
Por Jack Queen
NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Un jueza federal de Nueva York desestimó el viernes los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, en un duro golpe para la fiscalía, ya que Mangione ya no se enfrenta a una posible pena de muerte si es declarado culpable.
Mangione, de 27 años, se había declarado inocente de los cargos de asesinato, tenencia ilícita de armas y acoso por presuntamente haber disparado al director ejecutivo de UnitedHealthcare en el centro de Manhattan en 2024.
Los funcionarios públicos condenaron el impactante asesinato, pero Mangione se convirtió en una especie de héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los elevados costes sanitarios y las prácticas de las aseguradoras.
La jueza federal Margaret M. Garnett, de Manhattan, dijo que desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas porque eran legalmente incompatibles con los dos cargos de acoso que se le imputan a Mangione.
Garnett había programado previamente el inicio de la selección del jurado para el caso en septiembre.
