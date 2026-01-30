Jueza desestima cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione

Por Jack Queen

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Un ⁠jueza federal de ⁠Nueva York desestimó el viernes los cargos de asesinato y tenencia ilícita ⁠de armas ‌contra ​Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo ​de UnitedHealthcare, en un duro golpe ‌para la fiscalía, ya que ‌Mangione ya no ​se enfrenta a una posible pena de muerte si es declarado culpable.

Mangione, de 27 años, se había declarado inocente de los cargos de asesinato, tenencia ilícita de armas y acoso ⁠por presuntamente haber disparado al director ejecutivo de UnitedHealthcare en ​el centro de Manhattan en 2024.

Los funcionarios públicos condenaron el impactante asesinato, pero Mangione se convirtió en una especie de héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los ⁠elevados costes sanitarios y las prácticas de las aseguradoras.

La ​jueza federal Margaret M. Garnett, de Manhattan, dijo que desestimó los cargos de asesinato y ‍tenencia ilícita de armas porque eran legalmente incompatibles con los dos cargos de acoso que se le imputan a Mangione.

Garnett había programado previamente el ​inicio de la selección del jurado para el caso en septiembre.

