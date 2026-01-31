Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Una jueza federal afirmó que no detendrá el incremento en las operaciones de aplicación de las leyes migratorias en Minnesota y las Ciudades Gemelas mientras avanza una demanda al respecto

La jueza Katherine M. Menendez negó el sábado una orden judicial preliminar solicitada en una demanda que el fiscal general del estado, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul presentaron este mes

Se argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional viola protecciones constitucionales. La demanda buscaba obtener una orden rápida para detener la operación de aplicación de la ley o limitar su alcance. Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos han calificado la demanda de “legalmente frívola”

El fallo sobre la orden judicial se centró en el argumento de las autoridades de Minnesota de que el gobierno federal viola la 10ma Enmienda de la Constitución, que limita los poderes del gobierno federal para infringir la soberanía de los estados. En su fallo, la jueza se basó principalmente en si ese argumento probablemente tendría éxito en última instancia en los tribunales

El gobierno federal argumentó que la operación, denominada Operación Metro Surge, es necesaria en su esfuerzo por retirar a los inmigrantes criminales de las calles y porque los esfuerzos federales han sido obstaculizados por las “leyes y políticas de santuario” estatales y locales

Los funcionarios estatales y locales argumentaron que tal operación equivale a una represalia tras el fracaso de los intentos iniciales del gobierno federal de retener fondos federales para tratar de forzar la cooperación en inmigración. También sostienen que el aumento de la presencia de fuerzas federales ha supuesto una fuga inconstitucional de los recursos estatales y locales, señalando que las escuelas y los negocios se han cerrado debido a lo que, según los funcionarios locales, son acciones de agentes federales agresivos, mal entrenados y armados

“Debido a que hay pruebas de que los argumentos de ambas partes en cuanto a la motivación y los méritos relativos de las posturas contrastantes de cada una de las partes no están claros, el Tribunal es reacio a encontrar que el factor de probabilidad de éxito tenga el peso suficiente a favor de otorgar una orden judicial preliminar”, dijo la jueza en el fallo

La impartidora de justicia también dijo que fue influenciada por la reciente victoria del gobierno en el Tribunal Federal de Apelaciones del 8vo Circuito, que dejó de lado su decisión de poner límites al uso de la fuerza por parte de los agentes de inmigración contra manifestantes pacíficos en Minnesota

“Si esa orden judicial fue demasiado lejos, entonces la que está en cuestión aquí —detener toda la operación— ciertamente lo haría”, dijo Menendez

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, acudió a las redes sociales el sábado para elogiar el fallo, calificándolo en X como “otra GRAN” victoria legal para el Departamento de Justicia

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en un comunicado que estaba decepcionado por el fallo

“Esta decisión no cambia lo que la gente ha vivido aquí: miedo, perturbación y daño causado por una operación federal que nunca debió estar en Minneapolis en primer lugar”, dijo Frey. “Esta operación no ha traído seguridad pública. Ha traído lo contrario y ha menoscabado el orden que necesitamos para una ciudad en funcionamiento. Es una invasión, y debe detenerse”

Hasta el momento, ni la oficina del fiscal general de Minnesota ni los abogados de la ciudad de St. Paul han respondido a las preguntas que se dejaron el sábado en mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios

El estado, y particularmente la ciudad de Minneapolis, ha estado en tensión después de que agentes federales mataran a tiros a dos personas en las calles de Minneapolis: Renee Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra la acción federal en Minnesota y en todo el país

El periodista de la AP Ed White contribuyó a este informe desde Detroit

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa