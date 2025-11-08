Jueza falla que el gobierno de EE. UU. no cumplió requisitos legales al enviar soldados a Portland

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Oregon dictaminó el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump no cumplió con los requisitos legales para emplazar a la Guardia Nacional en Portland después de que la ciudad y el estado demandaran en septiembre para bloquear dicho despliegue.

El fallo de la jueza Karin Immergut —designada por Trump— del Tribunal Federal de Distrito siguió a un juicio de tres días la semana pasada, en el cual ambas partes presentaron argumentos sobre si las protestas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad cumplían con las condiciones para usar a las fuerzas armadas a nivel nacional bajo la ley federal.

El gobierno señaló que los soldados eran necesarios para proteger al personal y la propiedad federal en una ciudad que según Trump estaba "devastada por la guerra", con "incendios por todas partes".

En una opinión de 106 páginas, Immergut determinó que, aunque el presidente tiene derecho a "gran deferencia" en su decisión de convocar a la Guardia Nacional, carecía de un fundamento jurídico para hacerlo porque no estableció que hubiera una rebelión o peligro de rebelión, o que no pudiera hacer cumplir la ley con las fuerzas policiales regulares.

"El registro del juicio mostró que, aunque las protestas afuera del edificio del ICE en Portland ocurrieron cada noche entre junio y octubre de 2025, a partir de unos días particularmente problemáticos a mediados de junio, las protestas han seguido siendo pacíficas, con sólo algunos ejemplos de violencia aislados y esporádicos", escribió Immergut. "La interferencia ocasional con los agentes federales ha sido mínima, y no hay evidencia de que estas protestas a pequeña escala hayan impedido significativamente la implementación de alguna ley de inmigración".

El gobierno de Trump criticó el fallo de la jueza.

"Los hechos no han cambiado. En medio de disturbios violentos y anarquía en curso, que líderes locales se han negado a intervenir para sofocar, el presidente Trump ha ejercido su autoridad legal para proteger a agentes y activos federales. El presidente Trump no se hará de la vista gorda ante la anarquía que azota a las ciudades estadounidenses, y esperamos ser reivindicados por un tribunal superior", declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

"Los tribunales están haciendo que este gobierno rinda cuentas ante la verdad y el Estado de derecho", declaró el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Desde el principio, este caso ha sido acerca de asegurar que los hechos, no los caprichos políticos, guíen cómo se aplica la ley. La decisión de hoy protege ese principio".

Johnson informó desde Seattle. La periodista de LA NACION Michelle L. Price en Palm Beach, Florida, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.