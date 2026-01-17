Jueza federal ordena limitar tácticas de los agentes de inmigración hacia manifestantes de Minnesota

Por Brad Brooks, Nate Raymond y Daniel Trotta

MINEÁPOLIS, EEUU, 16 ene (Reuters) - Una jueza federal de Minnesota ordenó el viernes que los agentes de inmigración estadounidenses desplegados en masa en Mineápolis vean restringidas algunas de las tácticas que han adoptado contra manifestantes y observadores pacíficos, incluidas las detenciones y los gases lacrimógenos.

En una victoria para los activistas locales de la ciudad más poblada de Minnesota, la jueza de distrito Kate Menéndez dictó una orden que prohíbe a los agentes federales tomar represalias contra las personas que participan en actividades de protesta no violentas y no obstructivas.

La sentencia se dictó en respuesta a una demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales el 17 de diciembre, tres semanas antes de que un agente de inmigración disparara mortalmente a Renee Good, una mujer de 37 años, en Mineápolis, provocando oleadas de protestas y poniendo en vilo a la ciudad.

La demanda se interpuso en nombre de seis manifestantes y observadores que alegaban que la actuación de los agentes del ICE había vulnerado sus derechos constitucionales.

La orden, de 83 páginas, prohíbe de forma explícita a los agentes federales detener a personas que estén protestando de forma pacífica o simplemente observando a los agentes, a menos que haya sospechas razonables de que están interfiriendo con la aplicación de la ley o han cometido un delito.

Los agentes federales también tienen prohibido utilizar spray de pimienta, gas lacrimógeno u otras municiones de control de multitudes contra manifestantes pacíficos o transeúntes que observen y graben las operaciones de control de la inmigración, dictaminó la jueza.

Menéndez escribió que el gobierno, al defender las tácticas callejeras de sus agentes de inmigración, no había "explicado por qué es necesario que detengan y utilicen la fuerza contra observadores pacíficos".

Según la orden judicial, también está prohibido parar o detener a conductores y pasajeros de vehículos cuando no hay motivos para creer que están obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con los agentes federales.

