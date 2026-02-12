Jueza no suspenderá fallo que mantiene protecciones temporales para haitianos en EE. UU

Una jueza federal se negó el jueves a suspender el fallo que le impide al gobierno de Trump poner fin a las protecciones migratorias temporales para haitianos que viven en Estados Unidos

Durante la audiencia en Washington, la jueza de distrito Ana Reyes también abordó las amenazas que había recibido desde esa decisión del 2 de febrero. Leyó directamente correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, con lenguaje soez, que pedían su muerte

Reyes señaló que hoy en día es común que los jueces reciban ese tipo de mensajes. Cerró la audiencia afirmando que no se dejarán intimidar

Reyes había concedido la solicitud de pausar la terminación del Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para los haitianos mientras avanza una demanda que impugna el intento del gobierno republicano de ponerle fin. Su fallo fue emitido un día antes de la fecha en que esa designación iba a expirar para las personas de esa nación caribeña

La designación permite que aproximadamente 350.000 haitianos vivan y trabajen en Estados Unidos, aunque no ofrece una vía legal hacia la ciudadanía. El secretario de Seguridad Nacional puede otorgar la designación si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para que las personas regresen debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros

Haití es uno de varios países a los que el presidente Donald Trump ha buscado despojar de protecciones como parte del esfuerzo de su gobierno por realizar deportaciones masivas

Reyes fue nominada por el presidente demócrata Joe Biden

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa