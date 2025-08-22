Jueza ordena el cierre del centro Alligator Alcatraz

El fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams se basa en una orden de restricción temporal emitida hace dos semanas, que detuvo las obras en el centro. Williams dictaminó que el centro causa daños graves e irreparables a los frágiles Everglades de Florida.

El fallo representa una victoria significativa para una coalición de grupos ambientalistas y una tribu nativa americana que interpusieron una demanda contra el estado de Florida y el gobierno federal.

La jueza coincidió en que la "construcción precipitada" de la prisión, instalada en un aeropuerto en desuso a finales de junio, dañó los delicados humedales de una reserva nacional y puso en mayor peligro a especies protegidas por el gobierno federal.

"Esta es una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro de extinción debe ser protegida, no explotada", declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, uno de los grupos que interpuso la demanda.

El fallo representa un duro golpe para el programa de detención y deportación de la administración Trump. El presidente ha calificado el campamento, que recientemente albergó hasta 1400 detenidos, como una prisión para "algunas de las personas más crueles del planeta", a pesar de que cientos de los recluidos allí no tienen antecedentes penales ni causas penales pendientes. (ANSA).