Jueza reprende al gobierno de Trump por falta de detalles en la deportación de Ábrego García

GREENBELT, Maryland, EE. UU. (AP) — Una jueza federal de Maryland reprendió el viernes al gobierno del presidente Donald Trump por su “total negativa” a detallar sus planes de deportación para Kilmar Ábrego García, como el sitio al que planea enviarlo y si tendrá la oportunidad de impugnar su expulsión antes de ser deportado.

El ciudadano salvadoreño podría ser liberado de una cárcel de Tennessee el próximo miércoles para esperar su juicio por cargos de tráfico de personas. Autoridades federales de inmigración han dicho que lo detendrían de inmediato y comenzarían los procedimientos de deportación.

“Estoy profundamente preocupada de que, si no hay alguna restricción sobre ustedes, el señor Ábrego estará en otro avión hacia otro país”, dijo el viernes la jueza federal de distrito, Paula Xinis, a los abogados del Departamento de Justicia.

Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto sobre las políticas de inmigración de Trump cuando fue deportado erróneamente a su natal El Salvador en marzo. Esa expulsión violó una orden emitida en 2019 por un juez federal de inmigración que lo protege de ser deportado a El Salvador porque probablemente enfrentaría amenazas de violencia de las pandillas locales.

El gobierno afirmó que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13, aunque no fue acusado y ha negado repetidamente el cargo. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno de Trump lo devolvió a Estados Unidos el mes pasado para enfrentar los cargos de tráfico de personas, que sus abogados han calificado de “absurdos”.

El gobierno argumenta ahora que Ábrego García es un peligro para la comunidad y puede ser deportado antes de su juicio a un país que no sea El Salvador.

Sus abogados han pedido a Xinis que ordene al gobierno que lo envíe a Maryland si es liberado en Tennessee, una solicitud que busca prevenir su expulsión antes del juicio.

El viernes, en la corte, los abogados del salvadoreño pidieron un plazo de al menos 72 horas que impida la deportación inmediata. El abogado Andrew Rossman lo calificó como la “protección crítica mínima” necesaria para evitar una violación potencialmente grave del derecho al debido proceso.

Xinis no dictó sentencia desde el estrado el viernes, pero dijo que emitirá una orden antes de que un juez federal de Tennessee celebre una audiencia el miércoles para discutir la liberación de Ábrego García.

El caso de tráfico de personas se basa en una parada de tráfico por exceso de velocidad ocurrida en 2022, durante la cual el acusado conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje. La policía de Tennessee sospechó que se trataba de tráfico de personas, pero le permitió continuar.

Ábrego García vivió y trabajó en Maryland durante más de una década, laborando en la construcción y criando una familia.

Su esposa estadounidense ha demandado al gobierno por su deportación errónea ante el tribunal de Xinis en Maryland. Dada la historia del caso, la jueza expresó el viernes su preocupación de que el gobierno tome medidas sin informar adecuadamente a Ábrego García y a sus abogados hasta que sea demasiado tarde. “La cuestión es la total negativa de sus clientes a participar en cualquier conversación sobre lo que va a suceder el miércoles, a pesar de los hechos extraordinarios de este caso”, dijo Xinis a los abogados del Departamento de Justicia. Thomas Giles, director adjunto de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, testificó previamente que México o Sudán del Sur podrían estar dispuestos a recibir a Ábrego García, pero señaló que el gobierno de Trump aún no ha decidido nada. Xinis criticó el viernes el testimonio de Giles, describiéndolo como información común que carecía de detalles específicos. También expresó su preocupación de que Ábrego García pudiera ser deportado a una nación que simplemente lo enviaría de regreso a su país natal. Sarmad Khojasteh, abogado del Departamento de Justicia, se negó a explicar en detalle lo que podría suceder, pero dijo que una posibilidad es el inicio de procedimientos de deportación a un tercer país. Otra es revisar la orden del juez de inmigración de 2019 que protegía a Ábrego García contra la deportación a El Salvador. Cuando Ábrego García fue deportado por error, estuvo detenido primero en una notoria megacárcel. Sus abogados alegaron recientemente en documentos judiciales que fue golpeado y sometido a tortura psicológica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó las acusaciones. Con respecto a la deportación a un “tercer país”, Khojasteh dijo a la jueza que primero se informa a las personas a qué país están siendo enviadas, y luego se les permite expresar su temor de ir allí. Si el temor se considera creíble, la persona obtiene una audiencia ante un juez de inmigración. Khojasteh se negó a explicar qué sucede después de eso, calificando la línea de preguntas como “como seis capas de especulación”. “Estas cosas aún no han sucedido”, dijo. “La controversia no está madura”. Dijo que Ábrego García sería tratado como cualquier otro inmigrante en esas circunstancias. Pero Xinis rechazó tajantemente esa idea. Dijo que el caso ya ha recibido tanta atención que no puede imaginar que esté sujeto a un proceso de toma de decisiones rutinario entre las autoridades de inmigración. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.