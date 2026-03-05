Jugador del Bragantino suspendido 12 partidos por comentarios sexistas contra árbitra

El central Gustavo Marques, futbolista del Red Bull Bragantino, fue suspendido 12 partidos por la justicia deportiva de São Paulo tras realizar comentarios sexistas contra la árbitra Daiane Muniz, informaron este jueves las autoridades.

El Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Paulista de Fútbol dictó el miércoles la sanción contra Marques, de 24 años, que también fue multado por 30.000 reales (unos 5.600 dólares).

La suspensión rige únicamente para competiciones estaduales, por lo que el zaguero podrá disputar los compromisos del Bragantino en el Brasileirão.

Los comentarios se produjeron el 21 de febrero, tras una derrota 2-1 encajada por el equipo ante el Sao Paulo, en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

"No tiene sentido que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y pongan a una mujer a pitar un partido de este tamaño", dijo Marques a TNT.

"La Federación Paulista tiene que ver para que en partidos de esta importancia no pongan a una mujer", agregó.

Sus declaraciones generaron fuerte rechazo en redes sociales.

Posteriormente pidió disculpas. "Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres, dije cosas que no debería", expresó Marques, quien aseguró que fue hasta el vestuario de árbitros para disculparse con Muniz.

Ya había sido apartado por un partido por el propio Bragantino, que le impuso también una multa destinada a a la ONG Rendar, dedicada a la defensa de mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad. El club indicó que se trataba del 50% de su salario, pero no reveló el monto.