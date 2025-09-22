Jugador francés del PSG Ousmane Dembélé gana su primer Balón de Oro

El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

iga/dam