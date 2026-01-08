Jugadores a seguir en el Clausura de México

En camino hacia el retiro, el francés André-Pierre Gignac buscará ponerle broche de oro a su carrera con los Tigres, mientras que el portugués Paulinho pretende conseguir la tercera corona consecutiva del Toluca en el fútbol de México, donde otras figuras esperan brillar en el Clausura 2026.

A continuación, una selección de los jugadores a seguir en el torneo mexicano, que iniciará el viernes.

- Gignac: adiós, vaquero -

El contrato de André-Pierre Gignac con Tigres -y su carrera- tiene fecha de caducidad: 30 de junio de 2026.

Al borde del retiro, la producción goleadora de Gignac vino a menos en 2025: apenas dos goles en 20 partidos en la liga mexicana.

A sus 40 años, el atacante francés buscará dejar más alta su marca como máximo anotador en la historia de los felinos, que actualmente es de 221 goles en 425 partidos.

"André es una leyenda del club, es un jugador que aporta muchísimo dentro y fuera el campo, con exigencia hacia los jóvenes. Lo estamos disfrutando al máximo", dijo Gerardo Torrado, vicepresidente de los Tigres.

Artífice de la época dorada del club, el galo ha ganado 10 títulos con el cuadro mexicano, incluidos cinco de liga, además de tres campeonatos de goleo.

- Paulinho, insaciable -

Y hablando de títulos de goleadores, Paulo Dias "Paulinho" se adjudicó los últimos tres y se coronó dos veces con el Toluca.

A los 33 años, el portugués buscará imponer un récord absoluto en los torneos cortos del fútbol mexicano: lograr cuatro títulos de goleo consecutivos.

Con ello igualaría las cuatro coronas de campeón artillero que se ciñó, aunque de manera discontinua, el paraguayo José Saturnino Cardozo, máximo goleador de los Diablos Rojos.

Además de ayudar al Toluca a extender el dominio en el balompié azteca, Paulinho tiene un objetivo individual: "Voy a hacer todo lo posible por jugar un Mundial con mi país".

- Martial, por la revancha -

En una situación menos favorable que Gignac y Paulinho, Anthony Martial tendrá que despejar las dudas que dejó en su torneo de debut en México.

El delantero galo, de 30 años, jugó escasos 382 minutos en 12 partidos del torneo Apertura 2025 y no pudo marcar gol con el Monterrey.

"Debe ser difícil para un jugador estar en un país con otro idioma, a veces le cuesta un poco la comunicación, pero sabemos de su calidad y lo vemos muy bien, entrena con muchas ganas y es muy profesional. Esperemos que pueda dar lo mejor de él, porque es fundamental para nosotros", dijo Jorge Rodríguez, mediocampista argentino de los Rayados.

- Mora, la esperanza mexicana -

Con la Copa del Mundo ya muy cerca, la selección mexicana dará seguimiento a la mayor esperanza del fútbol azteca: Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana, quien buscará consolidarse en la primera división.

A los 17 años y con 44 partidos en tres torneos de liga desde su debut en 2024, Mora ha dado muestras consistentes de su talento y ha recogido gran cantidad de elogios.

"Tiene calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada", analizó Antonio Mohamed, entrenador argentino del Toluca.

Mora, cuya venta a Europa parece inminente, podría tener un lugar seguro en el Mundial con la selección mexicana, en la que se le abrirían las puertas a un jugador naturalizado: el español Álvaro Fidalgo, centrocampista del América.

- Fidalgo, en busca del Mundial -

Fidalgo llegó al América en 2021. Se le considera el mejor legado que dejó el entrenador argentino Santiago Solari.

El español, de 28 años, fue pieza clave para que las Águilas se consagraran tricampeonas con el técnico brasileño André Jardine (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024).

Fidalgo adquirió la nacionalidad mexicana en 2024 y en 2026 cumple cinco años en el fútbol azteca, por lo que ya es elegible para el seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

"Si tiene condiciones y es mexicano, pa'dentro... no tengo por qué cerrarle la puerta", apuntó el Vasco ante la posibilidad de convocar a Fidalgo.